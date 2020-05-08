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Принцеси Disney – вагітні: веселі картинки

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Принцеси Disney – вагітні
Принцеси Disney – вагітні / Instagram / @goldoxi21, колаж – LifeStyle 24

Красивих та сміливих принцес Disney, напевне, знають усі діти світу. Казки за їхньою участю нам читали в дитинстві, а мультфільми з ними транслювали по всіх телеканалах. Але принцеси виросли і тепер вже створили власні сім'ї. Як би виглядали героїні всесвіту Disney, будучи вагітними, вирішила показала російська художниця Оксана Пащенко.

ЇЇ малюнки з вагітними принцесами казок Disney вже облетіли весь світ, а популярні видання PopSugar, Diply та Bored Panda вже встигли оцінити її творчість. Художниця вирішила показати, як би виглядали принцеси зі своїми коханими у "вагітних" фотосесіях, як це часто зараз робить молодь по всьому світу.

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Чарівна Білосніжка, радісна дівчина Геркулеса, неймовірна Попелюшка, ніжна Покахонтас та прониклива Мулан – таких принцес та ще й в очікуванні їхніх дітей ми ще не бачили! Пропонуємо і вам поглянути на улюблених героїв з дитинства. Додамо, що окрім вагітних принцес Оксана Пащенко ще відтворює кадри з відомих фільмів або ж робить принцес Disney героями популярних кінострічок. Більше кадрів шукайте на її інстаграм-сторінці.

Аріель та Ерік

 

Спляча красуня і принц

 

Жасмін та Алладін

 

Покахонтас і Джон Сміт

 

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Мулан і Шанг

 

Попелюшка і принц

 

Тіана і принц Навін

 

Білосніжка і принц Фердинанд

 

Геркулес і Мег

 

Есмеральда і Феб

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки Кіно Мистецтво Disney
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