Принцесі Шарлотті – 4 роки: зростання королівської спадкоємиці у фотографіях

Сьогодні, 2 травня, виповнюється 4 роки маленькій принцесі Шарлотті Єлизаветі Діані. Принцеса Кембриджська незважаючи на зовсім юний вік змогла завоювати любов у мільйонів шанувальників.

Іменинниця принцеса Шарлотта є п'ятою правнучкою королеви Єлизавети II, другою онукою принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани та другою дитиною герцогів Кембриджським принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

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4-річна принцеса стала четвертою у черзі на престолонаслідування після дідуся принца Чарльза, батька принца Вільяма та брата принца Джорджа. Відповідно до чинних в британській монархії правил титулування осіб, що належать до британського королівського дому, Шарлотта відразу після народження отримала право іменуватися Її Королівська Високість Принцеса Шарлотта Кембриджська.



Королева Єлизавета II тримає на руках принцесу Шарлотту в оточенні інших внуків

Міцно вставши на дві ноги, дівчинка одразу почала приймати активну участь у різних традиційних заходах при королівському дворі, а також з батьками та старшим братом почала відвідувати офіційні візити в інші країни. Її чудовий та стриманий стиль в одязі, над яким працює її матір Кетрін та стилісти, позитивно оцінюють усі прихильники британських монархів. Схожий одяг миттєво скуповують з прилавків магазинів, тільки-но маленька модниця з’являється на публіці.

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Пропонуємо переглянути історію зростання принцеси Шарлотти, яка щороку стає все красивішою та дорослішою.



День народження принцеси Шарлотти 2 травня 2015 року



Маленький принц Джордж з сестричкою принцесою Шарлоттою



Кейт Міддлтон з донькою принцесою Шарлоттою



Чарівна принцеса Шарлотта



Принцеса Шарлотта

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Принцеса Шарлотта з мамою Кетрін на першому урочистому заході



Принцеса Шарлотта



Перший офіційний візит принцеси Шарлотти в Канаду



Принцеса Шарлотта завжди дотримується одного фасону суконь



Принцеса Шарлотта на весіллі в тітки Піппи Міддлтон



Принцеса Шарлотта на офіційному візиті в Німеччині



Принцеса Шарлотта на офіційному візиті в Німеччині



Принцеса Шарлотта йде на зустріч зі своїм новонародженим братиком принцом Луї



Принцеса Шарлотта у 2019 році



Принцеса Шарлотта святкує 4 день народження