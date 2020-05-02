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Принцесі Шарлотті виповнюється 5 років: нові фото доньки герцогів Кембриджських

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Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Сьогодні, 2 травня, день народження в єдиної доньки Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Принцесі Шарлотті виповнюється 5 років. З цієї нагоди її батьки поділилися новими фотографіями іменинниці.

Дні народження членів королівської родини – це завжди особливі свята. Часто монархи діляться архівними світлинами або ж навпаки – поширюють нові кадри, яких світ ще не бачив. Герцоги Кембриджські також вирішили в день народження своєї доньки на офіційній сторінці в інстаграмі опублікувати знімки юної принцеси.

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Милі фотографії були зроблені Кейт Міддлтон, коли родина допомагала збирати та доставляти харчові пакети для ізольованих пенсіонерів у місцевості, де сім'я герцогів Кембриджських перебуває в ізоляції. 

Принцеса Шарлотта одягнена в красиву сукню від Zara і щільні сірі колготи. Таке вбрання поєднане із лакованими чорними туфлями.

Принцеса Шарлотта
Принцесі Шарлотті виповнюється п'ять років / Instagram / @kensingtonroyal

Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта допомагає доставляти харчові пакети пенсіонерам/ Instagram / @kensingtonroyal

Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта доставляє пасту пенсіонерам в ізоляції / Instagram / @kensingtonroyal

Принцеса Шарлотта
Донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

Відомо, що герцоги Кембриджські вирішили влаштувати для іменинниці справжнє свято, проте з дотриманням усіх правил карантину. Гучна вечірка відбудеться за допомогою відеозв'язку, тому до неї зможе приєднатися прабабуся маленької принцеси – королева Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп, які також перебувають в ізоляції.

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Зіркові дні народження Королівська сім'я Принц Вільям Кейт Міддлтон LifeStyle
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