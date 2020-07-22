Син Кейт Міддлтон та принца Вільяма принц Джордж святкує день народження. Сьогодні, 22 липня, йому виповнюється 7 років. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 пропонує згадати цікаві моменти з життя королівського спадкоємця та переглянути його милі дитячі фото.

Принц Джордж є первістком у шлюбі герцогів Кембриджських. Він народився у госпіталі святої Марії в Лондоні у 2013 році. При народженні майбутній монарх важив майже 4 кілограми. Пологи у Кейт Міддлтон приймала ціла команда медиків. Що ще відомо про маленького принца та як він захоплював своєю харизмою вже з пелюшок – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Майбутній монарх: що відомо про королівського спадкоємця

Повне ім'я маленького принца – Джордж Александр Луї. Джорджем його назвали на честь батька королеви, Георга VI, Александром – на честь другого імені Єлизавети ІІ, Луї – на честь дядька принца Філіпа, Луїса Маунтбеттена.



Герцоги Кембриджські з первістком / Фото: Getty Images

Принц Джордж є третім в черзі на британський престол. Перед ним лінію успадкування займають батько, принц Вільям, та дідусь, принц Чарльз. Зазначимо, що в історії Великої Британії це другий випадок народження правнука правлячого монарха і третього прямого претендента на трон.

З перших місяців свого життя Джордж разом із батьками відвідував офіційні заходи. Щоразу публіка була в захваті, адже ще з раннього віку принц почав показувати свою харизматичність.



Принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal

Із дитинства принца Джорджа привчили одягати шорти на всі заходи. Згідно з королівським протоколом, саме такий одяг потрібно носити юним хлопчикам незалежно від погодніх умов. Спадкоємець трону завжди виглядає дуже стильно та, водночас, вишукано. Кейт Міддлтон та принц Вільям не забувають підкреслювати імідж не лише власним вбранням, а й тим, як виглядають їхні діти. Нагадаємо, що у подружжя також є 5-річна донька Шарлотта і дворічний син Луї.



Принц Вільям з дітьми / Instagram / @kensingtonroyal

Ще до народження принца Джорджа його називали "найвідомішою дитиною у світі". Одяг, у якому принц з'являється на публіці, стає дуже популярним. Декілька років тому відомий журнал GQ вніс сина герцогів Кембриджських до числа найстильніших чоловіків Великої Британії.

У випадку коронації правнук Єлизавети ІІ називатиметься королем Джорджем VII.



Маленький принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон вже готують свого первістка до виконання королівських обов'язків. Проте вони вирішили не обтяжувати безтурботне дитинство сина серйозними розмовами про майбутню відповідальність. Батьки роз'яснюють ролі дітям за допомогою ігрової форми та казкових розповідей.

Принц Джордж навіть у дитинстві проявляє цікавість до престолу. Раніше батьки зізнавалися, що його улюблений мультик – "Король лев".

Минулого року він взяв участь у зйомках королівської святкової листівки. На урочистих фото королева Єлизавета ІІ була зображена разом із трьома спадкоємцями титулу короля. Тоді вони готували пудинги в рамках благодійної акції королівського британського легіону "Разом в Різдво".



Королева Єлизавета II із спадкоємцями престолу / Instagram / @kensingtonroyal



Принц Джордж готує святковий пудинг / Instagram / @theroyalfamily

Нещодавно Кейт Міддлтон розсекретила цікаве хобі свого сина. Виявилося, що принц Джордж навчається грі на гітарі. Герцогиня поділилася такими подробицями під час візиту до ірландського міста Голуей. Там її разом із чоловіком зустріли музиканти, які зіграли ритмічні композиції в пабі. Також герцоги Кембриджські зізналися, що Джорджу дуже сподобалося б в Ірландії.





Принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма навчаються в елітній школі Thomas's Battersea. Цього року принц Джордж піде у 4 клас. Навчальний заклад розташований у південному районі Лондона. Від Кенсінгтонського палацу туди потрібно їхати 30 хвилин. У цій школі впроваджені інноваційні методи навчання, а діти вивчають предмети у формі гри. Саме тому вона вважається однією з найпрестижніших. Вартість освіти там складає 23 тисячі доларів на рік.



Принцу Джорджу виповнилося 7 років / Instagram / @kensingtonroyal