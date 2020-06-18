Принц Гаррі та Меган Маркл подали заяву на реєстрацію в США торгової марки Archewell. Проте наразі стало відомо, що парі відмовили.

Гаррі та Меган у Сполучених Штатах Америки зіштовхнулися з проблемами. Подружжя не може запустити свій новий проєкт, який назвали на честь сина Арчі. Про це повідомляє видання The Sun.

Читайте також Принц Гаррі та Меган Маркл планували вихід з королівської сім'ї ще до весілля, – ЗМІ

Заяву на реєстрацію торгової марки пара подала навесні. Причиною відмови у ній стало те, що Гаррі та Меган вчасно не підписали документ та не сплатили усі необхідні мита. Окрім цього, опис діялтності організації, яку подружжя прагне зареєструвати, назвали "розпливчастим". У документах не було зазначено, кому вони збираються допомагати.

Тепер їхній юрист до серпня цього року має врахувати усі коментарі та переписати заяву на оформлення патенту.

Наразі принц Гаррі та Меган Маркл долучилися до підтримки руху Black Lives Matter, який спалахнув після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Також пара зосередила свою увагу на пом'якшенні наслідків пандемії коронавірусу.