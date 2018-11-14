Принцу Чарльзу – 70! В мережі з’явились зворушливі кадри з його життя: відео

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Королівська сім'я
Королівська сім'я / Twitter/ @ClarenceHouse

В середу, 14 листопада, герцогу Уельському виповнилось 70 років. Ця подія дуже визначна не лише для нього, але й для усієї королівської сім’ї. З нагоди дня народження принца Чарльза на офіційних сторінках монаршої родини з’явились нові фото та неочікуване відео, в якому представлено зворушливі моменти з його життя.

Нове фото на своїй сторінці в Twitter опублікував фотограф Кріс Джексон. "Мені було дуже приємно, коли мені запропонували зняти ці офіційні портрети принца Уельського, в оточенні його родини для святкування важливої події – свого 70-річчя. Також було дуже по-особливому захопити такий неформальний та розслаблений сімейний портрет цього потішного дня", – прокоментував фото Кріс. 

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На сімейному фото, яке було зроблено спеціально до дня народження принца Чарльза, королівська родина постала в трьох поколіннях. Іменинник разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер Боулз, принц Вільям з Кейт Міддлтон і їхніми дітьми та молоде подружжя принц Гаррі та Меган Маркл. На  світлині не вистачає лише королеви Єлизавети ІІ.

На офіційній сторінці іменинника в Twitter з’явилось відео, в якому показані всі важливі моменти його життя, починаючи від раннього дитинства. Перші фото, на яких королева Єлизавета ІІ сидить біля колиски маленького Чарльза, спільне катання верхи в дитячих роках, гра в бейсбол та політ на гелікоптері – у відеокартині зображено всі кадри від народження до юності та зрілості принца Чарльза.

Дивіться відео тут:

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобританія Кейт Міддлтон Меган Маркл
Джерело: Lifestyle
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