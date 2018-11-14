Принцу Чарльзу – 70! В мережі з’явились зворушливі кадри з його життя: відео

В середу, 14 листопада, герцогу Уельському виповнилось 70 років. Ця подія дуже визначна не лише для нього, але й для усієї королівської сім’ї. З нагоди дня народження принца Чарльза на офіційних сторінках монаршої родини з’явились нові фото та неочікуване відео, в якому представлено зворушливі моменти з його життя.

Нове фото на своїй сторінці в Twitter опублікував фотограф Кріс Джексон. "Мені було дуже приємно, коли мені запропонували зняти ці офіційні портрети принца Уельського, в оточенні його родини для святкування важливої події – свого 70-річчя. Також було дуже по-особливому захопити такий неформальний та розслаблений сімейний портрет цього потішного дня", – прокоментував фото Кріс.

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На сімейному фото, яке було зроблено спеціально до дня народження принца Чарльза, королівська родина постала в трьох поколіннях. Іменинник разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер Боулз, принц Вільям з Кейт Міддлтон і їхніми дітьми та молоде подружжя принц Гаррі та Меган Маркл. На світлині не вистачає лише королеви Єлизавети ІІ.

I was delighted to have been asked to take these official portraits of The Prince of Wales surrounded by his family to celebrate the important milestone of his 70th Birthday. It was particularly special to capture such an informal and relaxed family portrait over a fun afternoon! pic.twitter.com/AL8e94rXqw — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) 13 листопада 2018 р.

На офіційній сторінці іменинника в Twitter з’явилось відео, в якому показані всі важливі моменти його життя, починаючи від раннього дитинства. Перші фото, на яких королева Єлизавета ІІ сидить біля колиски маленького Чарльза, спільне катання верхи в дитячих роках, гра в бейсбол та політ на гелікоптері – у відеокартині зображено всі кадри від народження до юності та зрілості принца Чарльза.

Дивіться відео тут: