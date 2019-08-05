Принцу Чарльзу пропонують зіграти у новому фільмі про Бонда: цікаві деталі

Спадкоємцю британського престолу запропонували виконати камео-роль у новому фільмі про Агента 007. Наразі принц Чарльз роздумує над пропозицією.

У виданні The Sun повідомляють, що 70-річний принц Чарльз нещодавно побував на знімальному майданчику 25 фільму з франшизи, де навіть зустрівся з Деніелом Крейгом – актором головної ролі. Творці фільму пропонують йому камео-роль.

Читайте також: Лашана Лінч – новий агент 007: цікаві деталі про акторку

Що таке "камео" у кіно?Це невеличка епізодична роль, для якої беруть легко впізнавану і відому людину. Часто такі участі зірок у фільмах приносять хороші рейтинги кінопродукту.

Наразі перший син Єлизавети II перебуває у роздумах над зйомками у фільмі. Однак прихильники королівської сім’ї з нетерпінням очікують його появи у стрічці, адже вважають принца Чарльза втіленням всього британського.

Офіційна прем'єра фільму "Бонд 25" запланована на квітень 2020 року.

Варто додати, що на початку 2019 року екс-актрисі та дружині принца Гаррі Меган Маркл пропонували шалені гроші за камео-роль у серіалі "Форс-мажори", в якому вона раніше виконувала головну роль. За епізодичну появу в одній із серій герцогині Сассекській пропонували від 2 до 6 мільйонів доларів, які вона потім змогла б відправити на благодійність.

Втім, вона відмовилась від зйомок, але творці серіалу все ж знайшли спосіб "повернути" її на знімальний майданчик – вони використають її голос зі збережених звукових записів та зімітують дзвінок до Рейчел Зейн (Меган Маркл).