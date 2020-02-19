Принцу Ендрю – 60: як королівська сім’я і ексдружина привітали чоловіка

Син Єлизавети II та нещодавно позбавлений титулів принц Ендрю сьогодні, 19 лютого, святкує своє 60-річчя. Як і було анонсовано раніше, гучних святкувань з цього приводу не буде, однак на свято вже відреагувала королівська родина та його колишня дружина Сара Фергюсон, яка розлучилась з чоловіком 23 роки тому.

На своїй інстаграм-сторінці 60-річна Сара залишила фотографію колишнього чоловіка та написала: "Вітаємо, Ендрю, з 60-річчям". Чорно-білий знімок вийшов по-особливому домашнім, адже на ньому принц Ендрю сидить у просторій кімнаті поряд з улюбленими собаками та споглядає у вікно. Відомо, що незважаючи на розлучення у травні 1996 року, пара залишилась в хороших відносинах, оскільки в них є дві дорослі доньки – принцеси Беатріс та Євгенія.

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Разом з цим на офіційній сторінці в інстаграмі представники королівської сім’ї зробили миловидне фотопорівняння, на якому перше фото – з дитинства, а друге – вже у зрілому віці. "У цей день у 1960 році принц Ендрю народився в Букінгемському палаці, перша дитина, народжена правлячим монархом за 103 роки", – йдеться в дописі. Нагадаємо, що у принца Ендрю також є старший брат Чарльз, старша сестра Анна та молодший брат Едвард.

Користувачі залишають свої приємні коментарі та привітання з нагоди 60-річчя принца Ендрю, втім, деякі згадують і про секс-скандал, в який він нещодавно вляпався і через що був змушений скласти обов’язки монарха.

Що відомо про секс-скандал за участю принца Ендрю?У 2019 році навколо персони принца Ендрю розгорнувся чималий скандал. Все почалось із того, що відомого американського фінансиста Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері, оскільки той здійснив самогубство. Чоловіка звинувачували у педофілії та торгівлі людьми, а оскільки принц Ендрю був близьким другом звинуваченого, той теж підпав під підозри правоохоронців. Зокрема, його звинувачують у сексуальних зв'язках із Вірджинією Робертс, якій на той момент було лише 17 років. Спочатку Букінгемський палац спростовував всі звинувачення, а згодом сам принц Ендрю заявиви, що складає всі монарші обов'язки.

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Раніше також повідомлялось, що після секс-скандалу у королівському дворі відмовились від пишного святкування дня народження принца Ендрю. Королева була змушена відмінити гучну вечірку, на якій би були присутні представники численних благодійних організацій, якими опікувався принц. Згідно з інформацією, все свято сьогодні відбудеться за тихою сімейною вечерею в колі у сімейному маєтку Royal Lodge.