Принцу Вільяму – 37: маловідомі факти про майбутнього короля Великобританії

Принц Вільям один з небагатьох представників монаршої сім'ї, біографія якого майже ідеальна, адже з раннього дитинства його виховували як головного спадкоємця на корону. Сьогодні, 21 червня, герцог Кембриджський святкує своє 37-річчя. З нагоди дня народження онука Єлизавети ІІ LifeStyle 24 зібрав для вас маловідомі, однак дуже цікаві факти про його життя.

Улюбленець британців, син принца Чарльза та Леді Ді і претендент на головну корону сьогодні святкує свій 37 день народження. За весь свій життєвий шлях принц Вільям не часто вирізнявся гучними витівками, адже при будь-якому непослуху йому одразу ж нагадували про те, що колись він стане королем Великобританії.

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Однак навіть у його скриньці заховалося кілька фактів, які у королівській сім'ї воліли б приховати від фанатів, аби не псувати Вільяму репутацію. Тож, якими витівками відзначився ідеальний сім'янин і зразковий кандидат на звання короля – читайте далі.

Маловідомі факти про принца Вільяма

1. У дитинстві принц Вільям отримував чимало смішних і певною мірою образливих прізвиськ. До прикладу, будучи малюком, він отримав негласне звання таке, як Принц Ридання. Англійською воно звучало, як Prince of Wales. Через це його також асоціювали з принцом Уельським, Чарльзом, його батьком. Адже, як відомо, саме цей титул успадкував син Єлизавети ІІ під час одруження.

А от принц Вільям отримав це прізвисько через свою плаксиву натуру. Він часто дозволяв родичам "насолоджуватися" своїми слізьми, які проливалися з причиною і без.



Принц Вільям в дитинстві з матір'ю Діаною і батьком Чарльзом / Getty Images

Цілком ймовірно, що дорослий Вільям не пам'ятає назвиськ, якими його нагородили рідні, однак ті клички, які йому присвоїли університетські друзі, він точно не забуде ніколи. У юності принц Вільям отримав прізвисько "Великий Віллі". А все через його ріст, який навіть не у 20 років сягав понад 190 сантиметрів.



Принц Вільям з батьком Чарльзом / GoodToKnow

2. До слова про університет. Весь час навчання у Сент-Ендрюському, безумовно, став для юного принца одним з найкращих періодів життя. Однак таким він вважався зовсім не через захоплення навчанням, а через компанію однодумців, яких Вільям знайшов у виші.

А от факультет мистецтва, який спадкоємець британської корони обрав свідомо і обдумано, не виправдав його очікувань. Тому, як чемний престолонаступник, він звернувся до батька і заявив, що хоче залишити університет і вступити в інший навчальний заклад. Однак Кейт Міддлтон, яка на той час була Вільяму близьким другом, переконала його, що такого робити не варто, адже це може погано вплинути на його репутацію як принца. Він дослухався до поради своєї подруги і перевівся на факультет географії. Що цікаво, принц Вільям захищав дипломну роботу на тему "Коралові рифи".



Принц Вільям і Кейт Міддлтон, 2005 рік / Getty Images

3. Всі роки навчання у Сент-Ендрюському університет стали для принца Вільяма справжнім святом. Адже у гуртожитку не було королівських наглядачів, які вказували б на помилки у поведінці, а також не було строгої бабусі, яка за сумісництвом була королевою Великобританії. А це означало, що юний парубок міг насолоджуватися свободою, як міг.

Поруч з ним завжди були його вірні і веселі друзі, а також Кейт, яка з подруги доволі поспішно перетворилася на обраницю завидного нареченого. І для того, щоб стати ще трохи ближчими, принц Вільям пішов на хитрощі, запропонувавши друзям-студентам винаймати квартиру і переїхати з гуртожитку. Попри те, що в затишних апартаментах повинні були жити ще кілька їхніх друзів, британка-аристократка миттєво погодилася.

Представники королівської сім'ї не були в захваті, адже розуміли, що престолонаступник чинить всупереч правилам, живучи під одним дахом з дівчатами, однак нічого не могли з цим вчинити. І що важливо, саме там закрутився бурхливий роман принца Вільяма та Кейт, який сьогодні переріс у зразкове королівське подружжя.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Getty Images

4. Близько семи років свого життя принц Вільям присвятив традиційній службі країні. Майбутній король був зобов’язаний пройти будь-яку військову підготовку, як і кожен представник чоловічої статі у монаршій сім'ї. Тому Вільям обрав Повітряні сили Великої Британії. За час служби, як пілот, він провів у небі близько 1301 години і взяв участь у 150 рятувальних операціях.



Принц Вільям / Getty Images

5. У юності принц Вільям отримав ще одне прізвисько, яке, щоправда, до нього не прижилося. Річ у тім, що в 2009 році внук Єлизавети ІІ отримав м'ячем в чоло під час гри у гольф. Удар був настільки сильним, що неабияк травмував голову престолонаступника, а після того, як рана загоїлась, залишив по собі помітний шрам. Через деякий час Вільяма називали Гаррі Поттером.



Шрам принца Вільяма / Marie Claire

6. Офіційне підтвердження роман принца Вільяма та Кейт Міддлтон отримав у 2004 році, а вже у 2007 у їхніх стосунках настав перший перехідний період. Через три роки після офіційного зустрічання з британкою він покинув її та пішов у справжній холостяцький загул. Він запропонував Кейт розірвати відносини за кілька днів до її дня народження, аргументувавши своє рішення тим, що стосунки його пригнічували.

Ймовірно, принц відчував, що може провести свої юні роки зовсім по-іншому. Тому після розставання з прекрасною Кейт кожні наступні вихідні він проводив у нічних клубах, барах та в компаніях нових дівчат. Проте, схоже, йому вистачило кількох місяців, аби зрозуміти, що домашня і спокійна Кейт Міддлтон – саме та, яку він шукав все життя. Тому фраза "любов живе три роки" не про них. Згодом пара помирилася і стала однією з найзразковіших і найміцніших у всьому світі.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Getty Images

7. На весільних сувенірах, які традиційно роздають гостям під час святкування, а також для церемонії шлюбу та інших частин проведення весілля, виготовляють іменний логотип. Переважно вище розташовують першу букву імені нареченого, а нижче – нареченої. Однак в Кейт Міддлтон і принца Вільяма було навпаки, адже англійською їхні імена розпочинаються на букви "W" та "C" і, якби їх розмістили у традиційному порядку, то їхня емблема нагадувала б абревіатуру, якою в Англії позначають туалети – "WC".



Яким повинен був бути весільний логотип (зліва) і яким став (справа)