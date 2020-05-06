Пристрасна Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями у латексному купальнику: спекотне фото

Британська модель Демі Роуз ледь не щодня ділиться з шанувальниками еротичними світлинами. Днями вона поширила фотографію, де постала у латексному купальнику, який гарно підкреслив її оголені сідниці.

Демі Роуз невпинно доводить, що є однією із найсексуальніших та найвідвертіших дівчат у сучасному модельному бізнесі. Вона не соромиться демонструвала оголені пишні форми на пікантних кадрах, які публікує на особистій сторінці в інстаграмі.

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Акаунт знаменитості в мережі інстаграм наповнений дивовижними світлинами на фоні неймовірно красивих краєвидів. Демі обожнює подорожувати та ділитися знімками з мальовничих локацій. Проте під час карантину Роуз доводиться влаштовувати домашні фотосесії та оприлюднювати архівні кадри.

На черговій світлині модель позує під час заходу сонця біля басейну, заплющивши очі. Вона одягнена в чорний латексний купальник і обрала таку позу, у якій можна продемонструвати оголені сідниці. Її волосся зібране у зачіску ззаду, а на обличчі незмінно сяє вишуканий макіяж з коричневою помадою на губах.

У підписі до фото красуня-брюнетка пояснила, чому стоїть на пальцях.

Цікавий факт: я ходжу на пальцях скрізь, бо не можу позбутися цієї звички, а також я колишня балерина,

– зізналася Демі Роуз.