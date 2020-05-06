24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Пристрасна Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями у латексному купальнику: спекотне фото

- Читать новость на русском
Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirose

Британська модель Демі Роуз ледь не щодня ділиться з шанувальниками еротичними світлинами. Днями вона поширила фотографію, де постала у латексному купальнику, який гарно підкреслив її оголені сідниці.

Демі Роуз невпинно доводить, що є однією із найсексуальніших та найвідвертіших дівчат у сучасному модельному бізнесі. Вона не соромиться демонструвала оголені пишні форми на пікантних кадрах, які публікує на особистій сторінці в інстаграмі

Читайте також: Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми у відвертому бікіні: фото 18+

Акаунт знаменитості в мережі інстаграм наповнений дивовижними світлинами на фоні неймовірно красивих краєвидів. Демі обожнює подорожувати та ділитися знімками з мальовничих локацій. Проте під час карантину Роуз доводиться влаштовувати домашні фотосесії та оприлюднювати архівні кадри. 

На черговій світлині модель позує під час заходу сонця біля басейну, заплющивши очі. Вона одягнена в чорний латексний купальник і обрала таку позу, у якій можна продемонструвати оголені сідниці. Її волосся зібране у зачіску ззаду, а на обличчі незмінно сяє вишуканий макіяж з коричневою помадою на губах. 

У підписі до фото красуня-брюнетка пояснила, чому стоїть на пальцях.

Цікавий факт: я ходжу на пальцях скрізь, бо не можу позбутися цієї звички, а також я колишня балерина,
– зізналася Демі Роуз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi (@demirose)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз Стиль і мода LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Тренди весни 2020: що ми будемо одягати цього сезону
сьогодні , 18:00 Тренди весни 2020: що ми будемо одягати цього сезону
Квітослава Туз
У фільмах можу поговорити з глядачем про те, що мене турбує: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим
сьогодні , 15:30 У фільмах можу поговорити з глядачем про те, що мене турбує: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим
Христина Кобак
Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
сьогодні , 10:30 Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
Уляна Журба