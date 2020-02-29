Пристрасна Емілі Ратажковскі похизувалася відвертим декольте: гаряче фото

Сексапільна брюнетка Емілі Ратажковскі полюбляє позувати у провокативних фотосесіях та ділитися пікантними знімками. Днями модель опублікувала фотографію у вечірній сукні, на якій продемонструвала відверте декольте.

Популярна англійська акторка та модель Емілі Ратажковскі продовжує ділитися еротичними світлинами на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка радує своїй прихильників гарячими фото, а вони активно обговорюють їх в коментарях.

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Емілі є однією із найбільш популярних моделей сучасності. Її привабливість та краса викликають захоплення. Кожна світлина, на якій вона позує, схожа на витвір мистецтва.

Нещодавно красуня поширила кадр, на якому постала у блискучій чорній вечірній сукні. Привабливі форми дівчина підкреслила відвертим декольте.

Волосся знаменитість акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках та нюдовим блиском на губах.