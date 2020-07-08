Популярна українська співачка Оля Цибульська продовжує підігрівати чутки про роман із артистом DZIDZIO. Зірка поширила в мережі відео, на якому показала запальний та пристрасний танець зі своїм колегою по сцені.

Спекотний ролик з'явився на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі. Він був знятий під час зйомок кліпу на дуетну пісню Цибульської та DZIDZIO "Киця".

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На відео зірки зображені в ефектних вбраннях. Вони гармонійно доповнюють один одного і справді є схожими на пару. Оля позує перед камерою у вишуканій червоній сукні в підлогу, яку поєднала із босоніжками червоного кольору. Її вуха прикрашають масивні сережки в тон аутфіту, волосся вкладене в елегатну зачіску, а на обличчі сяє насичений макіяж.

DZIDZIO постав у синьому костюмі, жилетці та білій сорочці. Він виглядав нерепевершено. Ращом із Олею станцював пристрасний танець під їхню спільний популярний хіт "Чекаю. Цьом".

DZIDZIO & Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом": дивіться відео онлайн