Пристрасні поцілунки на прощання: Ченнінг Татум і Джессі Джей потрапили в об'єктиви папараці

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Ченнінг Татум
Ченнінг Татум / Instagram/ @handsomechanningtatum

Знаменитий голлівудський актор Ченнінг Татум і поп-співачка Джессі Джей разом вже понад 4 місяці, однак досі намагаються не афішувати свої стосунки. Проте папараці вдалося сфотографувати ніжні поцілунки закоханих біля будинку Джессі.

38-річний Ченнінг Татум потрапив в об'єктив папараці разом зі своєю дівчиною 30-річною Джессі Джей. Закохані стояли біля будинку співачки, який розташований у тихому районі Лос-Анджелеса.

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Американські репортери підхопили закоханих, коли ті ніяк не могли розпрощатися. Ченнінг Татум проводжав її до машини, коли водій вже чекав біля огорожі. Актор вийшов на тротуар у сірому спортивному светрі з капюшоном і темних штанах. На його голові була чорна бейсболка. Ймовірно, чоловік підозрював, що біля будинку на них чекатимуть папараці. Однак головний убір ніяк не міг приховати зворушливих поцілунків на прощання між Ченнінгом та Джессі Джей.

Ченнінг Татум і Джессі Джей
Ченнінг Татум і Джессі Джей / Instagram / @everything_channing_tatum

Ченнінг Татум і Джессі Джей
Ченнінг Татум і Джессі Джей / Instagram / @everything_channing_tatum

Що відомо про стосунки Ченнінга Татума і Джессі Джей? Про роман Ченнінга Татума і Джессі Джей стало відомо в жовтні 2018 року. Пара була помічена на побаченні в одному з ресторанів Сіетла. Через декілька днів після цього 38-річний актор і Дженна Д'юенн подали на розлучення після того, як прожили в офіційному шлюбі 9 років. Колишні закохані виховують спільну доньку Еверлі Елізабет Мейзелл Татум.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 канал
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