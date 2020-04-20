Пристрасні поцілунки в масках: як Бруклін Бекхем проводить карантин з коханою

Старший син зіркового подружжя Бекхемів Бруклін проводить карантин разом з дівчиною Ніколою Пельтц. Закохані насолоджуються компанією одне одного, проте не забувають про засоби захисту в публічних місцях. Навіть маски не стануть на заваді поцілункам пари.

Сина знаменитої дизайнерки та успішного футболіста пандемія коронавірусу спіткала в Америці, коли він відправився на батьківщину коханої акторки Ніколи Пельтц. Попри те, що Брукліну Бекхему не вдалося потрапити додому та особисто привітати маму Вікторію Бекхем з днем народження, судячи з усього, він не розчаровується.

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Весь свій час фотограф проводить разом з дівчиною Ніколою, а їхніми почуттями захоплюються прихильники по всьому світу. Так, одна з найкрасивіших голлівудських пар радо демонструє свої стосунки у соціальних мережах. Навіть карантин не завадить їхнім пристрасним поцілункам і палким обіймам.

Проте якщо у розкішному маєтку доньки знаменитого американського мільярдера Нельсона Пельтца закоханим нічого не загрожує, що в публічних місцях вони не забувають про засоби захисту від смертельного вірусу. Нікола опублікувала чуттєві фото, на яких постала на руках у Брукліна. На них чорні захисні маски, проте навіть вони не заважають поцілункам.

Мій світ. Я обіцяю завжди піклуватися про тебе,

– зворушливо підписала Нікола Пельтц.

Судячи з усього, почуття пари пройшли перевірку навіть життям під спільним дахом, а самоізоляція лише підігріває їхню пристрасть. Напевно, знаменитий підкорювач дівочих сердець Бруклін Бекхем нарешті відшукав ту людину, поряд з якою цілодобово почувається щасливим. Закохані невтомно публікують романтичні спільні кадри та не припиняють публічно зізнаватися у своїх почуттях.

Пропонуємо Вам переглянути "карантинну" історію кохання Брукліна та Ніколи у найчуттєвіших фото.

Що відомо про роман Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц?Про стосунки новоспеченої пари стало відомо у жовтні, коли вони разом відвідали вечірку на Геловін. Згодом 20-річний Бруклін Бекхем познайомив молоду акторку Ніколу Пельтц зі своїми дідусем та бабусею, коли вони разом побували на п'єсі "Thriller Live" в одному з лондонських театрів.

Закохані разом зустріли Новий 2020 рік на вечірці родини Бекхемів у їхньому маєтку в містечку Котсволд. На 25-й день народження коханої Бруклін організував першу спільну поїздку на сонячний курорт, а Нкола у свою чергу висловила сподівання, що відтепер всі їхні подорожі будуть спільними.