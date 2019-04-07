Пристрасті не вщухають: Монатік заговорив про стосунки Тіни Кароль і Dan Balan

Романтичні залицяння Дана Балана до української співачки Тіни Кароль привернули увагу всіх шанувальників музичного шоу "Голос країни 9 сезон". Український співак Монатік зізнався, що йому та іншому артисту Потапу цікаво спостерігати за їхніми стосунками.

Про це Монатік, який днями пожартував про те, що готовий заспівати на весіллі колег по шоу, розповів в інтерв'ю у "Світському житті".

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Артист додав, Тіна почала інакше поводитися: "вона така весела, як на крилах".

Мені дуже цікаво спостерігати за їхніми стосунками. Я не знаю, що там у них відбувається. Dan Balan дуже багато привніс у це шоу, мені здається, і Тіна якось по-іншому себе показує... Я не хочу бути інтригантом. Я за те, щоб люди були щасливі у будь-якому випадку,

– зазначив Монатік.

Він наголосив, що за Тіною і Даном, які завжди у чудовому настрої, цікаво спостерігати зі сторони.

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"Просто тішить те, що у них гарний настрій, вони завжди класно танцюють і за їхніми діалогами весело та цікаво спостерігати. Ми завжди з Потапом вуха розкинемо: що зараз Dan Balan підкине Тіні?" – пояснив співак.