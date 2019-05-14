Притула заговорив російською і поцікавився, за кого вболівати на Євробаченні: іронічне відео

Український телеведучий і шоумен Сергій Притула зняв відеоролик на російській мові. Він звернуся до своїх прихильників з проханням порекомендувати йому, за кого голосувати у першому півфіналі Євробачення-2019, який відбудеться сьогодні, 14 травня.

Нове відеозвернення шоумен Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Що цікаво, український гуморист, який зазвичай спілкується українською мовою, заговорив російською і додав нотку іронії у свій тон.

Привіт, друзі, привіт всім підписникам мого блогу. Так, я знаю, в мене обгорів ніс, я був в Єгипті, але зараз не про це. Дивіться, сьогодні перший півфінал Євробачення, я буду його коментувати (на телеканалі "СТБ" – LifeStyle 24). Україна не бере участі цього року. Люди, підкажіть, за кого вболівати? А? Напишіть в коментарях, за кого ви. Підписуйтесь на мій блог,

– саркастично сказав Сергій Притула у своєму зверненні.

Реакція шанувальників на новий відеоролик телеведучого була миттєвою. Хтось віджартовувався у відповідь, пишучи, що голосуватиме за Зеленського, а хтось – серйозно сприймав його неординарний гумор і стверджував, що Притула і російська – це пекельна суміш.

"Сергію, вам російська не пасує", "І що це вам навіяло саме такий образ?", "Чому мовою окупанта?", – такою була реакція фанатів Сергія Притули.

Також Сергій Притула опублікував на своїй сторінці у Facebook подібний допис, де закликав фанатів до перегляду і коментування Євробачення-2019 разом. Пообіцяв, що буде весело і додав кумедний колаж, на якому він постав у образі епатажної MARUV.