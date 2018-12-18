Притула заявив про батл із Зеленським: як пройшла прем'єра фільму "Секс і нічого особистого"

У столичному кінотеатрі “Оскар” відбулася гаряча прем’єра романтичної комедії "Секс і нічого особистого". Найцікавішим на заході став перший в історії українського кіно телеміст між командами фільмів "Секс і нічого особистого" і "Я, ти, він, вона", прем’єра якого відбулася у СінемаСіті.

Так, Сергій Притула запропонував парі Володимиру Зеленському, який зіграв головну роль у фільмі "Я, ти, він, вона".

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“Давай парі, якщо ви наберете більше в прокаті – я приходжу до тебе на 95 квартал на твоїх умовах, якщо ми, ти до мене на “Вар’яти шоу” на моїх”, – заявив Сергій Притула.

Дивіться відео: розмова Сергія Притули і Володимира Зеленського



Прем'єра фільму "Секс і нічого особистого" / Прес-служба

На прем’єру фільму "Секс і нічого особистого" завітали Сергій Притула, Леся Нікітюк, Євген Нищук, Пилип Іллєнко, Андрій Халпахчі, Богдан Юсипчук, Олена і Сергій Лавренюк, Андрій Кокотюха, Олег Тягнибок, Олег (Фагот) Михайлюта, Сергій Созановський та Ірина Костюк, Володимир Войтенко, Светлана Вольнова, Павло Розенко та Христина Лебідь, Алла Самойленко та багато інших.



Леся Нікітюк на прем'єрі фільму "Секс і нічого особистого" / Прес-служба

Крім того, на заході звучали композиції гуртів, які увійшли до саундтреку фільму: AIO, Koloah, Сальто Назад, Cepasa, Panivalkova, KADNAY, Один в каное, Brunettes Shoot Blondes, Mountain Breeze, Макс Барських, MONATIK. А доповнили атмосферу дівчата, які танцювали на пілонах.



Прем'єра фільму "Секс і нічого особистого" / Прес-служба

Нагадаємо, що прокат фільму стартує 20 грудня. Фільм вже має чималий успіх в Україні, тому має усі шанси встановити рекорд у прокаті.

Дивіться трейлер фільму "Секс і нічого особистого":