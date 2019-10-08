Притягувала, як магніт, – Каньє Вест розповів про те, як закохався в Кім Кардашян

Вже понад п'ять років відомий репер Каньє Вест і світська левиця Кім Кардашян перебувають у шлюбі і виховують чотирьох дітей. А про момент знайомства та початок романтичних відносин кожен розповідає з усмішкою, пригадуючи різні деталі.

Зіркове подружжя стало гостями відомого телешоу E! True Hollywood Story. На сайті видання E! News з'явилися подробиці розмови Кім Кардашян і Каньє Веста, які наважилися розповісти про початок відносин і про те, як закохувалися один в одного.

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42-річний репер ствердив, що відчув, як романтичний потяг один до одного виник ще до того, як вони почали зустрічатися.

Кожного разу, коли я бачив Кім або знаходився поруч з нею, вона притягувала мене як магніт ... Вона здавалася мені доброю, чистою, люблячою, хороброю і сильною жінкою,

– сказав Каньє Вест про свою дружину.

Вона в свою чергу також пригадала, як розвивався їхній роман. За її словами, Каньє розпитував про не усіх знайомих, але ті переконували його, що вона погубить його кар'єру через свою участь у реаліті-шоу, однак його це не зупинило.

Ми з Каньє постійно спілкувалися, але поступово наші життя переплелися. В один прекрасний день він запросив мене на свій модний показ у Париж. Там і розпочався наш роман ... Всі говорили Каньє про мене: "Не зв'язуйся з нею! Вона зірка реаліті-шоу! Вона погубить твою кар'єру!". А він відповідав, що йому все одно, тому що він любить мене,

– пригадала Кім Кардашян.

Що відомо про стосунки Каньє Веста і Кім Кардашян?

Пара повідомила про роман у квітні 2012 року, а в грудні напередодні Нового року вони повідомили, що чекають на первістка. У червні 2013 у них народилася донька, яку вони назвали Норт. У жовтні того ж року, в день народження Кім Кардашян, Каньє Вест зробив коханій пропозицію вийти заміж. У травні 2014 роки вони відгуляли пишне весілля.

Офіційна частина святкування відбулася в іатлійській фортеці поблизу Флоренції, а урочисте святкування пройшло у Парижі. На весілля зірок було запрошено близько 600 гостей, а розважали їх Джон Ледженд та Андреа Бочеллі. Кім Кардашян з'явилася перед друзями в обтислій сукні ві д Givenchy, яку спеціально для неї створив Рікардо Тиші. Весільне вбрання обійшлося телезірці у 300 тисяч фунтів стерлінгів. У травні цього року подружжя відсвяткувало 5 річницю, за кілька тижнів до якої вони вчетверте стали батьками.