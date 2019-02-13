Приватний літак з Дженніфер Еністон здійснив аварійну посадку: деталі інциденту

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Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / www.elle.com

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка 11 лютого відсвяткувала 50-річчя, ледь не потрапила в авіакатастрофу. Її приватний літак змушений був здійснити аварійну посадку.

Як повідомляє таблоїд TMZ, Дженніфер Еністон з подругами влаштувати собі поїздку до колоритної Мексики. 10 зіркових друзів голлівудської акторки, серед яких – її колега по серіалу "Друзі" Кортні Кокс, обрали курортне місто Кабо-Сан-Лукас. Однак мандрівка розпочалась з авіапригоди. 

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Приватний літак, який замовила Дженніфер Еністон, при зльоті втратив колесо. Відтак пілот з пасажирами понад годину кружляв над летовищем, щоб спалити зайве пальне. Після цього літак здійснив аварійну посадку в каліфорнійському місті Онтаріо.

Жоден із пасажирів не постраждав, однак Дженніфер Еністон та Кортні Кокс неабияк перенервували. Після екстреної посадки зірки терпляче зачекали на інший літак, який таки відвіз їх до мексиканського курорту. А папараці зуміли зробити одне фото в аеропорту Онтаріо, на якому видно, як зірки вирушають до зали очікування після аварійного приземлення. 

Дженніфер Еністон та Кортні Кокс в Онтаріо
Дженніфер Еністон та Кортні Кокс в Онтаріо / TMZ

Своє 50-річчя Дженніфер Еністон відсвяткувала 10 лютого. Ювілей вона відзначила в колі найближчих друзів у готелі Sunset Tower в Лос-Анджелесі. На закриту вечірку Дженніфер Еністон запросила Еллен Дедженерес, Кеті Перрі, Орландо Блума, Роберта Дауні-молодшого, Барбру Стрейзанд, Тома Форда та інших голлівудських друзів. Окрім цього, на свято завітав і колишній чоловік акторки – Бред Пітт. За словами інсайдерів, він ніжно привітав екс-кохану та вибачився за те, що поспішно розлучився з нею. Це стало справжньою несподіванкою як для Джен, так і для всіх гостей. 

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Теги: LifeStyle авіація Голлівуд Дженніфер Еністон
Джерело: 24 Канал
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