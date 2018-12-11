Привиди з минулого Шекспіра: з'явився перший трейлер культового фільму "Все правда"

Шекспір визнаний найвидатнішим англійським драматургом всіх часів. Однак у кожного знаменитого письменника є свої секрети та закриті теми, про які хочеться дізнатись. На екрани вийшов перший трейлер фільму "Все правда" ( All Is True ), в якому розкажуть про минуле легендарного Шекспіра.

Культовий письменник XVI століття, слава про якого не затихає до сьогодні, залишається загадковою постаттю для багатьох шанувальників його творчості. Аби познайомитись з Шекспіром поближче, Sony Pictures вирішили зняти драматичний фільм "Все правда", у якому з відкритої шафи випаде чимало скелетів драматурга.

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У новій кінострічці про Шекспіра головну роль зіграв Кеннет Брана, який, до слова, сів у режисерське крісло при зйомках фантастичної картини "Артеміс Фаул".

За сюжетом фільму "Все правда" (All Is True), події розгортаються після написання культових п’єс "Ромео і Джульєтта" та "Гамлет". На дворі 1613 рік, Шекспір є одним з найвизначніших авторів свого часу. Однак не все його життя проходить так гладко, як хотілось би. Улюблений театр письменника "Глобус" згорає і він приймає рішення повернутись у своє рідне місто Стретфорд-на-Ейвоні, у якому йому доведеться зіткнутись із химерами зі свого минулого і закинутою сім’єю. Шекспір зі всіх сил намагатиметься відновити стосунки зі своєю дружиною і дочками, однак його постійно переслідуватимуть спогади про смерть одного-єдиного сина Хемнета.

Прем'єра фільму в США відбудеться 21 грудня 2018 року.

Дивитись трейлер до фільму "Все правда" (All Is True) (відео):