6 червня в Україні відзначають День журналіста. У 1992 році 6 червня Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів, тож ця дата і стала днем професійного свята акул пера. День журналіста святкують всі хто причетний до друкованих, телевізійних, радіо та інтернет ЗМІ.

Редакція LifeStyle 24 зібрала оригінальні привітання з Днем журналіста у прозі та віршах, тож не забудьте привітати журналістів з їхнім професійним святом.

До теми День журналіста в Україні – дата та традиції святкування

Привітання з Днем журналіста у прозі

Цей день об'єднує людей творчої неспокійної професії. Це свято людей, які своєю працею роблять вагомий внесок формування громадської думки, виховують людей високих моральних якостей, сприяють розбудові держави. У день професійного свята зичимо Вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів планів. Міцного здоров'я Вам та добра!



Привітання з Днем журналіста у прозі

Сьогодні ми відзначаємо свято тих, кому зобов'язані найсвіжішими новинами і найгучнішими сенсаціями. Ці люди виконують свою роботу навіть тоді, коли вона стає небезпечною, переслідуючи тільки одну мету – донести правду до читачів. Ми вітаємо всіх журналістів і бажаємо їм нових успіхів і цікавих новин. Зі святом!

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Всіх тих, хто пером майстерно володіє, хочу привітати в цей день. Адже вам під силу зробити світ набагато добрішим і простішим, врятувати його від приниження і образ. Сьогодні хочу побажати вам вдачі, адже ваша сила у слові, а воно як то кажуть, може все. Будьте незалежними і вільними. Ще раз зі святом Вас!

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Мабуть, немає на землі людини, яка ніколи б не читала газет. Вони займають в нашому житті чималу роль, іноді навіть затьмарюючи телебачення. Ми хочемо побажати працівникам пера і диктофона успіхів в їх цікавій праці, нових заміток і статей і, звичайно ж, щастя у житті! Зі святом!

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Шановні колеги-журналісти! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту. Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя і здоров’я на довгі-предовгі літа.

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Дорогий наш журналісте, ти живеш в цікавий час, ти буваєш в найгарячіших точках країни, ти стаєш свідком найяскравіших подій, відкриваючи спеціально для нас свіжі, цікаві новини. Спасибі тобі, журналісте! Бажаємо, щоб робота кипіла, новини були тільки позитивними та яскравими. З Днем журналіста України!

Привітання з Днем журналіста у віршах

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді зовися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаємо,

З Днем журналістів вітаємо!



Привітання з Днем журналіста у віршах

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!"

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День журналіста!

***

Бажаємо час обігнати

І факт вже на місці чекати.

Тобі бажаємо ми і надалі

Вперед дивитися і бути витривалим!