День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах
6 червня в Україні відзначають День журналіста. У 1992 році 6 червня Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів, тож ця дата і стала днем професійного свята акул пера. День журналіста святкують всі хто причетний до друкованих, телевізійних, радіо та інтернет ЗМІ.
Редакція LifeStyle 24 зібрала оригінальні привітання з Днем журналіста у прозі та віршах, тож не забудьте привітати журналістів з їхнім професійним святом.
До теми День журналіста в Україні – дата та традиції святкування
Привітання з Днем журналіста у прозі
Цей день об'єднує людей творчої неспокійної професії. Це свято людей, які своєю працею роблять вагомий внесок формування громадської думки, виховують людей високих моральних якостей, сприяють розбудові держави. У день професійного свята зичимо Вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів планів. Міцного здоров'я Вам та добра!
Привітання з Днем журналіста у прозі
Сьогодні ми відзначаємо свято тих, кому зобов'язані найсвіжішими новинами і найгучнішими сенсаціями. Ці люди виконують свою роботу навіть тоді, коли вона стає небезпечною, переслідуючи тільки одну мету – донести правду до читачів. Ми вітаємо всіх журналістів і бажаємо їм нових успіхів і цікавих новин. Зі святом!
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Всіх тих, хто пером майстерно володіє, хочу привітати в цей день. Адже вам під силу зробити світ набагато добрішим і простішим, врятувати його від приниження і образ. Сьогодні хочу побажати вам вдачі, адже ваша сила у слові, а воно як то кажуть, може все. Будьте незалежними і вільними. Ще раз зі святом Вас!
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Мабуть, немає на землі людини, яка ніколи б не читала газет. Вони займають в нашому житті чималу роль, іноді навіть затьмарюючи телебачення. Ми хочемо побажати працівникам пера і диктофона успіхів в їх цікавій праці, нових заміток і статей і, звичайно ж, щастя у житті! Зі святом!
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Шановні колеги-журналісти! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста. Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту. Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя і здоров’я на довгі-предовгі літа.
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Дорогий наш журналісте, ти живеш в цікавий час, ти буваєш в найгарячіших точках країни, ти стаєш свідком найяскравіших подій, відкриваючи спеціально для нас свіжі, цікаві новини. Спасибі тобі, журналісте! Бажаємо, щоб робота кипіла, новини були тільки позитивними та яскравими. З Днем журналіста України!
Привітання з Днем журналіста у віршах
Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
Привітання з Днем журналіста у віршах
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!"
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин – у День журналіста!
***
Бажаємо час обігнати
І факт вже на місці чекати.
Тобі бажаємо ми і надалі
Вперед дивитися і бути витривалим!