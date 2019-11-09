День української писемності та мови: картинки-привітання зі святом

Кожного року, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. Офіційним святом цей день став у 1997 році. Дата 9 листопада припадає на вшанування пам'яті Нестора Літописця. За даними вчених, саме з його праць починається українська мова.

У 2000 році з'явилася дуже цікава традиція проводити всеукраїнський диктант з української мови. На українському радіо у зазначений час усі охочі мають можливість перевірити свої знання щодо української мови, і навіть отримати приз. Конкурс проводиться і досі, напередодні, 8 листопада.

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Також у День української мови та писемності стартує конкурс імені Петра Яцика, на якому за першість змагаються усі знавці української мови. Редакція LifeStyle 24 зібрала підбірку картинок з Днем української писемності та мови для того, щоб у вас була можливість привітати рідних з нашим українським святом.

Картинки з Днем української писемності та мови



9 листопада – День української мови та писемності





Картинки з Днем української мови та писемності



Привітання з Днем української писемності та мови



9 листопада – День української писемності та мови



Картинки з Днем української писемності та мови



Красиві картинки з Днем української писемності та мови



Привітання з Днем української писемності та мови



Красиві картинки з Днем української писемності та мови