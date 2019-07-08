Привітання в картинках до Дня Петра і Февронії

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День Петра і Февронії 2019
День Петра і Февронії 2019 / UkrMedia

Петро і Февронія – християнські покровителі сім'ї та шлюбу. За новим каледарем церква вшановує пам'ять святого подружжя 8 липня.

Шлюб Петра і Февронії є зразком сім'ї для представників православного християнства по цілому світу. Саме в цей день в Україні святкують День родини. З нагоди такого духовного свята ми підготували для вас найкращі листівки та образи Петра та Февронії.

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Петро та Февронія: картинки

Петр и Феврония картинки
Листівки до Дня Петра і Февронії 

Картинки Петр и Феврония
Листівки до Дня Петра і Февронії

Листівки Петро і Февронія
Листівки до Дня Петра і Февронії

Святі Петро і Февронія
Листівки до Дня Петра і Февронії

Листівки Петра і Февронії
Листівки до Дня Петра і Февронії

День Петра і Февронії
Листівки до Дня Петра і Февронії

День Петра і Феовронії
Листівки до Дня Петра і Февронії

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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Традиції Православна церква України Історія Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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