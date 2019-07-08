Привітання в картинках до Дня Петра і Февронії

Петро і Февронія – християнські покровителі сім'ї та шлюбу. За новим каледарем церква вшановує пам'ять святого подружжя 8 липня.

Шлюб Петра і Февронії є зразком сім'ї для представників православного християнства по цілому світу. Саме в цей день в Україні святкують День родини. З нагоди такого духовного свята ми підготували для вас найкращі листівки та образи Петра та Февронії.

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Петро та Февронія: картинки



Листівки до Дня Петра і Февронії



Листівки до Дня Петра і Февронії



Листівки до Дня Петра і Февронії



Листівки до Дня Петра і Февронії



Листівки до Дня Петра і Февронії



Листівки до Дня Петра і Февронії



Листівки до Дня Петра і Февронії

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