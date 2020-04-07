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Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання

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Привітання у прозі та віршах з Благовіщенням / Запоріжжя

7 квітня православні християни святкують одне з найважливіших релігійних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Архангел Гавриїл явився Діві Марії і сповістив їй благу вістку про те, що вона стане Матір’ю Божою.

Одним із головних символів Благовіщення є біла лілія. Вона втілює родючість і любов, а також непорочность, чистоту і святість.

До слова Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети

Свято Благовіщення рекомендується провести в гарному настрої, з радістю і вдячністю з найближчими поруч людьми.


Привітання з Благовіщенням

Сьогодні усі християни відзначають і шанують свято Благовіщення. Своїми привітаннями ми нагадуємо один одному про важливість свята і наповнюємо душу теплом.

Привітання з Благовіщенням у прозі

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров’я, душевного спокою і рівноваги, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!


Привітання з Благовіщенням у прозі

Хочу привітати вас з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії і Господа завжди допомагає вам, береже від злого, від бід і нещасть, від усього поганого і обдарує вас своєю любов’ю, добротою і небесним теплом.

***

Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!

***

Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.

***

З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя — прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

***

В таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.

***

Вітаю всіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тепла в душі, добра в серці, взаємності в житті і милосердя. Будьте мудрими, справедливими, життєрадісними і чесними перед собою і людьми!

Привітанням з Благовіщенням у віршах

Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
Нехай за все винагородить.

Живіть весело завжди,
Щоб не прийшла у дім біда,
Щоб нудьга чужою вам була,
І радість вас знайти змогла!


Привітання з Благовіщенням у віршах

З Благовіщенням вітаю!
Всього світлого і доброго бажаю!
Миру в домі, віри міцної
І любові самовідданої святої!

***

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
Небесну радість ангел сповістив:
Ти світу принесеш живу Надію,
Щоб Бог Всевишній кожного простив.
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
До Тебе Божа ласка нині лине.
Ісус Христос, Син Божий, наш Месія
З небес зійде на землю Палестини.
Пречиста Діво, радуйся, блаженна,
Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,
Ти серед всіх жінок благословенна.
Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

***

Матір Божа – наш захист,
Ми до тебе звертаємося завжди,
Допомагаєш ти у важких справах,
Ти приходиш, коли біда.
В цей день великий, святий,
Моє серце з тобою.
Я бажаю своїй родині,
Звернути свої душі до тебе.

***

З благовіщенням православним!
Зі святом одним з головних!
Нехай у цей день Господь вас береже
Від дурної заздрості і тяжких турбот.
Здоров’я і терпіння хочу вам побажати,
Щоб залишилися сили сподіватися, мріяти.
Сім’я нехай буде міцна і дружна завжди,
Щоб сварки в вашій хаті не було ніколи!

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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