Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання
7 квітня православні християни святкують одне з найважливіших релігійних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Архангел Гавриїл явився Діві Марії і сповістив їй благу вістку про те, що вона стане Матір’ю Божою.
Одним із головних символів Благовіщення є біла лілія. Вона втілює родючість і любов, а також непорочность, чистоту і святість.
До слова Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети
Свято Благовіщення рекомендується провести в гарному настрої, з радістю і вдячністю з найближчими поруч людьми.
Привітання з Благовіщенням
Сьогодні усі християни відзначають і шанують свято Благовіщення. Своїми привітаннями ми нагадуємо один одному про важливість свята і наповнюємо душу теплом.
Привітання з Благовіщенням у прозі
У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров’я, душевного спокою і рівноваги, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!
Привітання з Благовіщенням у прозі
Хочу привітати вас з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії і Господа завжди допомагає вам, береже від злого, від бід і нещасть, від усього поганого і обдарує вас своєю любов’ю, добротою і небесним теплом.
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Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!
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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.
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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя — прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.
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В таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.
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Вітаю всіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тепла в душі, добра в серці, взаємності в житті і милосердя. Будьте мудрими, справедливими, життєрадісними і чесними перед собою і людьми!
Привітанням з Благовіщенням у віршах
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
Нехай за все винагородить.
Живіть весело завжди,
Щоб не прийшла у дім біда,
Щоб нудьга чужою вам була,
І радість вас знайти змогла!
Привітання з Благовіщенням у віршах
З Благовіщенням вітаю!
Всього світлого і доброго бажаю!
Миру в домі, віри міцної
І любові самовідданої святої!
***
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
Небесну радість ангел сповістив:
Ти світу принесеш живу Надію,
Щоб Бог Всевишній кожного простив.
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
До Тебе Божа ласка нині лине.
Ісус Христос, Син Божий, наш Месія
З небес зійде на землю Палестини.
Пречиста Діво, радуйся, блаженна,
Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,
Ти серед всіх жінок благословенна.
Хай Твоя милість всіх людей зігріє.
***
Матір Божа – наш захист,
Ми до тебе звертаємося завжди,
Допомагаєш ти у важких справах,
Ти приходиш, коли біда.
В цей день великий, святий,
Моє серце з тобою.
Я бажаю своїй родині,
Звернути свої душі до тебе.
***
З благовіщенням православним!
Зі святом одним з головних!
Нехай у цей день Господь вас береже
Від дурної заздрості і тяжких турбот.
Здоров’я і терпіння хочу вам побажати,
Щоб залишилися сили сподіватися, мріяти.
Сім’я нехай буде міцна і дружна завжди,
Щоб сварки в вашій хаті не було ніколи!
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