Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання

7 квітня православні християни святкують одне з найважливіших релігійних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Архангел Гавриїл явився Діві Марії і сповістив їй благу вістку про те, що вона стане Матір’ю Божою.

Одним із головних символів Благовіщення є біла лілія. Вона втілює родючість і любов, а також непорочность, чистоту і святість.

До слова Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети

Свято Благовіщення рекомендується провести в гарному настрої, з радістю і вдячністю з найближчими поруч людьми.



Привітання з Благовіщенням

Сьогодні усі християни відзначають і шанують свято Благовіщення. Своїми привітаннями ми нагадуємо один одному про важливість свята і наповнюємо душу теплом.

Привітання з Благовіщенням у прозі

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров’я, душевного спокою і рівноваги, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі!



Привітання з Благовіщенням у прозі

Хочу привітати вас з великим православним святом – з Благовіщенням. Нехай благодать Діви Марії і Господа завжди допомагає вам, береже від злого, від бід і нещасть, від усього поганого і обдарує вас своєю любов’ю, добротою і небесним теплом.

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Сьогодні – свято Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!

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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.

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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя — прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

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В таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.

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Вітаю всіх з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тепла в душі, добра в серці, взаємності в житті і милосердя. Будьте мудрими, справедливими, життєрадісними і чесними перед собою і людьми!

Привітанням з Благовіщенням у віршах

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

Нехай за все винагородить.

Живіть весело завжди,

Щоб не прийшла у дім біда,

Щоб нудьга чужою вам була,

І радість вас знайти змогла!



Привітання з Благовіщенням у віршах

З Благовіщенням вітаю!

Всього світлого і доброго бажаю!

Миру в домі, віри міцної

І любові самовідданої святої!

***

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

Небесну радість ангел сповістив:

Ти світу принесеш живу Надію,

Щоб Бог Всевишній кожного простив.

Пречиста Діво, радуйся, Маріє!

До Тебе Божа ласка нині лине.

Ісус Христос, Син Божий, наш Месія

З небес зійде на землю Палестини.

Пречиста Діво, радуйся, блаженна,

Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,

Ти серед всіх жінок благословенна.

Хай Твоя милість всіх людей зігріє.

***

Матір Божа – наш захист,

Ми до тебе звертаємося завжди,

Допомагаєш ти у важких справах,

Ти приходиш, коли біда.

В цей день великий, святий,

Моє серце з тобою.

Я бажаю своїй родині,

Звернути свої душі до тебе.

***

З благовіщенням православним!

Зі святом одним з головних!

Нехай у цей день Господь вас береже

Від дурної заздрості і тяжких турбот.

Здоров’я і терпіння хочу вам побажати,

Щоб залишилися сили сподіватися, мріяти.

Сім’я нехай буде міцна і дружна завжди,

Щоб сварки в вашій хаті не було ніколи!