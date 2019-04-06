З Благовіщенням Пресвятої Богородиці: привітання у віршах та прозі
Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне з найбільших свят православної церкви, дата якого не змінюється. За старим стилем свято випадає на 25 березня, а за новим – 7 квітня. Як привітати з Благовіщенням у віршах та прозі українською мовою – читайте далі.
Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з головних свят у християнстві, яке належить до дванадцяти найважливіших після Великодня. У цей день Архангел Гавриїл зійшов до Діви Марії із благою звісткою про те, що незабаром вона народить Ісуса Христа.
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Це свято має в собі глибокий символізм, адже означає позбавлення від гріхів Єви, втілене в непорочному зачатті Марії. Початок святкування з Благовіщенням Пресвятої Богородиці бере в III столітті. Однак під час радянської влади свято Благовіщення посилено викорінювалась урядом, а його прихильників переслідували.
Сьогодні ж усі християни з радістю відзначають і шанують свято Благовіщення, своїми привітаннями ми ще раз нагадуємо один одному про важливість свята і наповнюємо душу теплом.
Привітання з Благовіщенням у віршах українською мовою
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
Небесну радість ангел сповістив:
Ти світу принесеш живу Надію,
Щоб Бог Всевишній кожного простив.
Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
До Тебе Божа ласка нині лине.
Ісус Христос, Син Божий, наш Месія
З небес зійде на землю Палестини.
Пречиста Діво, радуйся, блаженна,
Ти – Божа Мати, Пресвята Маріє,
Ти серед всіх жінок благословенна.
Хай Твоя милість всіх людей зігріє.
***
Привітання з Благовіщенням у віршах українською мовою
Гнізд не звивають, любо лиш співають
Птахи у цей благословенний день,
Пречисту Діву лунко прославляють
Наспівом теплих трелей та пісень.
Пройшли зима, метілі, хуртовини,
Ось і настала історична мить –
Час поєднання Бога та людини
Архангел Гавриїл благовістить
Пречистій Діві з міста Назарету,
Що стане Вона Матір’ю Христа,
Який здолає, верх візьме над смертю
І Його Царству не буде кінця.
Лише одна Така на цілім світі
Пречиста Діва, Матір Пресвята.
Нас всиновила, ми для Неї діти,
Що народила Господа Христа.
***
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Матір Божа – наш захист,
Ми до тебе звертаємося завжди,
Допомагаєш ти у важких справах,
Ти приходиш, коли біда.
В цей день великий, святий,
Моє серце з тобою.
Я бажаю своїй родині,
Звернути свої душі до тебе.
***
Хай як до Богородиці святою
Прилітає Ангел до вас додому.
І благу звістку з собою несе,
Радість напророкують наперед.
Нехай пообіцяє вас зберігати,
У важку хвилину поруч бути.
Мужності нехай додасть, багато сил,
Щастя всім, кого ти кохаєш!
Привітання з Благовіщенням у віршах українською мовою
***
З благовіщенням православним!
Зі святом одним з головних!
Нехай у цей день Господь вас береже
Від дурної заздрості і тяжких турбот.
Здоров’я і терпіння хочу вам побажати,
Щоб залишилися сили сподіватися, мріяти.
Сім’я нехай буде міцна і дружна завжди,
Щоб сварки в вашій хаті не було ніколи!
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Привітання з Благовіщенням у прозі українською мовою
Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли і дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і щиро бажаю завжди сподіватися на світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами і відкривати двері в новий день з великим натхненням і почуттям радості.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, з святом доброї надії і світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.
Привітання з Благовіщенням у прозі українською мовою
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Сьогодні в цей святий, в світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною!
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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя – прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці і від щирого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все хороше, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і до кінця вірити в свої сили, з кожним днем отримувати добру звістку, ніколи не втратити своєї віри і справжньої любові.
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В таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочемо вам побажати умиротворення, очищення душі та думок від негативу і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, і він наповнюється тільки любов’ю, розумінням і щастям.
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Вітаю з Великим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб для кожної душі основами з’явилися: відданість Богові, чистота, непорочність. Любові, здоров’я, розуміння, благих вістей, добрих справ, миру в серці, терпимості до оточуючих, сили духу.