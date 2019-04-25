Чистий четвер 2019: найкращі привітання

Чистий четвер – світле свято, яке святкують за три дні до Воскресіння Христового. У 2019 році Чистий четвер будемо відзначати 25 квітня. Цей день вважається весняним очищенням. Людям рекомендовано прибирати в цей день оселю та вітати близьких з днем, коли Ісус зібрав всіх апостолів на Таємну вечерю.

Перед тим, як почати трапезу, Ісус омив ноги всім гостям, показавши свою любов і смиренність. Саме з цього дня пішла традиція пити вино і їсти хліб під час богослужіння, маючи на увазі тіло і кров Господа. До того ж, у Чистий четвер люди починають готуватися вже до Великодня і пекти паски та фарбувати яйця.

Читайте також: Чистий четвер 2019: дата та що не можна робити в цей день в Україні

LifeStyle 24 підготував для вас привітання з найчистішим днем у році, який знаменує швидкий прихід Христового Воскресіння.

Привітання з Чистим четвергом у прозі

У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!



Привітання з Чистим четвергом у прозі

Сьогодні день святий, великий. Сьогодні душею і тілом очищаються люди. Вибачте ворогів, відпустіть все зло. Молитвою вшануйте Христа, приберіть свої будинки. Нехай на ваші душі, увійде світло святого, спокоєм нехай вмиється серце. Творіть добро, і воно завжди повернеться до вас багато разів більшою часткою. Благополуччя і найсильніших ангелів хоронителів вам на захист.

***

Напередодні головного свята Пасхи поспішайте навести порядок в домі, щоб пішли всі хвороби і неприємності. Очистіть тіло, душу і помисли, пофарбуйте яйця, приготуйте паску, щоб бути готовими до головного торжества року і радісно і пишно відзначити День Христового Воскресіння!

***

У Чистий четвер хочу побажати, щоб ваше життя оновилася і вбралася в новий одяг – щастя, радість і любов. Нехай чистота буде в душі, в помислах і в людях, які зустрічаються на життєвому шляху!

***

Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі, нехай попереду з'являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес.

Читайте також: Чистий четвер 2019: прикмети і традиції

Привітання з Чистим четвергом у віршах

Вітаю з Чистим Четвергом!

Бажаю всім змести печалі,

Хай буде радісно кругом,

Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить

Й очистить душі променисто.

Молитва у серцях бринить

Прекрасним Божим благовістом.



Привітання з Чистим четвергом у віршах

Водою джерельною, чистою,

Прозорою, наче сріблистою,

Змиваю все темне, нечистеє,

Щоб серце зігрілось розхристане.



У Чистий Четвер помолімося

І паскою благословімося,

Щоб радість приходила світлая,

Як гілка черешні розквітлая

***

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.



Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

***

Вітаємо зі святом чистим,

Четвер Чистий прийшов уже!

На порозі весна квітне,

Хай і в хаті зацвіте.



Хай засяє все навколо,

Хай свіжістю запахне все.

Бажаю радості, щастя й удачі!

Хай це свято тільки добро принесе!

***

Чистенько навколо, немов хтось прибрав!

Так, Чистий Четвер до нас завітав!

Бабусі все пруть, дитинча віник носять,

Матусі прасують весь день на проліт.



Весна всім натхнення дарує, підносить,

І це все повторюється із року в рік.

Хай буде чистенько не тільки у хаті,

Хай пилу не буде у вас на душі.



Будьте щасливі, будьте багаті,

Хай сяє сонечко, не буде дощів!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Ісус з народом жив

І народу Він служив.

Він апостолів збирав,

Їх законам він повчав,

З ними їжу розділяв,

Ноги їм він омивав.

З Чистим четвергом вітаю

Й бути чистим нарікаю!

http://pozdravlenye.com/profukr.php?cat=144