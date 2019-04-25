Чистий четвер 2019: найкращі привітання
Чистий четвер – світле свято, яке святкують за три дні до Воскресіння Христового. У 2019 році Чистий четвер будемо відзначати 25 квітня. Цей день вважається весняним очищенням. Людям рекомендовано прибирати в цей день оселю та вітати близьких з днем, коли Ісус зібрав всіх апостолів на Таємну вечерю.
Перед тим, як почати трапезу, Ісус омив ноги всім гостям, показавши свою любов і смиренність. Саме з цього дня пішла традиція пити вино і їсти хліб під час богослужіння, маючи на увазі тіло і кров Господа. До того ж, у Чистий четвер люди починають готуватися вже до Великодня і пекти паски та фарбувати яйця.
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LifeStyle 24 підготував для вас привітання з найчистішим днем у році, який знаменує швидкий прихід Христового Воскресіння.
Привітання з Чистим четвергом у прозі
У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!
Привітання з Чистим четвергом у прозі
Сьогодні день святий, великий. Сьогодні душею і тілом очищаються люди. Вибачте ворогів, відпустіть все зло. Молитвою вшануйте Христа, приберіть свої будинки. Нехай на ваші душі, увійде світло святого, спокоєм нехай вмиється серце. Творіть добро, і воно завжди повернеться до вас багато разів більшою часткою. Благополуччя і найсильніших ангелів хоронителів вам на захист.
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Напередодні головного свята Пасхи поспішайте навести порядок в домі, щоб пішли всі хвороби і неприємності. Очистіть тіло, душу і помисли, пофарбуйте яйця, приготуйте паску, щоб бути готовими до головного торжества року і радісно і пишно відзначити День Христового Воскресіння!
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У Чистий четвер хочу побажати, щоб ваше життя оновилася і вбралася в новий одяг – щастя, радість і любов. Нехай чистота буде в душі, в помислах і в людях, які зустрічаються на життєвому шляху!
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Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі, нехай попереду з'являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес.
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Привітання з Чистим четвергом у віршах
Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.
Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.
Привітання з Чистим четвергом у віршах
Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.
У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая
***
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
***
Вітаємо зі святом чистим,
Четвер Чистий прийшов уже!
На порозі весна квітне,
Хай і в хаті зацвіте.
Хай засяє все навколо,
Хай свіжістю запахне все.
Бажаю радості, щастя й удачі!
Хай це свято тільки добро принесе!
***
Чистенько навколо, немов хтось прибрав!
Так, Чистий Четвер до нас завітав!
Бабусі все пруть, дитинча віник носять,
Матусі прасують весь день на проліт.
Весна всім натхнення дарує, підносить,
І це все повторюється із року в рік.
Хай буде чистенько не тільки у хаті,
Хай пилу не буде у вас на душі.
Будьте щасливі, будьте багаті,
Хай сяє сонечко, не буде дощів!
***
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
***
Ісус з народом жив
І народу Він служив.
Він апостолів збирав,
Їх законам він повчав,
З ними їжу розділяв,
Ноги їм він омивав.
З Чистим четвергом вітаю
Й бути чистим нарікаю!