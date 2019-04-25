Чистий четвер 2019: найкращі привітання

214 Читать новость на русском
З Чистим четвергом 2019 - привітання на українській мові у Чистий четверг
Привітання з Чистим четвергом / Фото з відкритих джерел

Чистий четвер – світле свято, яке святкують за три дні до Воскресіння Христового. У 2019 році Чистий четвер будемо відзначати 25 квітня. Цей день вважається весняним очищенням. Людям рекомендовано прибирати в цей день оселю та вітати близьких з днем, коли Ісус зібрав всіх апостолів на Таємну вечерю.

Перед тим, як почати трапезу, Ісус омив ноги всім гостям, показавши свою любов і смиренність. Саме з цього дня пішла традиція пити вино і їсти хліб під час богослужіння, маючи на увазі тіло і кров Господа. До того ж, у Чистий четвер люди починають готуватися вже до Великодня і пекти паски та фарбувати яйця. 

Читайте також: Чистий четвер 2019: дата та що не можна робити в цей день в Україні

LifeStyle 24 підготував для вас привітання з найчистішим днем у році, який знаменує швидкий прихід Христового Воскресіння. 

Привітання з Чистим четвергом у прозі

У Чистий четвер, вітаю зі святом! Бажаю очищення й оновлення. Нехай підуть із обмиванням всі негаразди, образи і розчарування. Нехай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

Привітання з Чистим четвергом у прозі
Привітання з Чистим четвергом у прозі

Сьогодні день святий, великий. Сьогодні душею і тілом очищаються люди. Вибачте ворогів, відпустіть все зло. Молитвою вшануйте Христа, приберіть свої будинки. Нехай на ваші душі, увійде світло святого, спокоєм нехай вмиється серце. Творіть добро, і воно завжди повернеться до вас багато разів більшою часткою. Благополуччя і найсильніших ангелів хоронителів вам на захист.

***

Напередодні головного свята Пасхи поспішайте навести порядок в домі, щоб пішли всі хвороби і неприємності. Очистіть тіло, душу і помисли, пофарбуйте яйця, приготуйте паску, щоб бути готовими до головного торжества року і радісно і пишно відзначити День Христового Воскресіння!

***

У Чистий четвер хочу побажати, щоб ваше життя оновилася і вбралася в новий одяг – щастя, радість і любов. Нехай чистота буде в душі, в помислах і в людях, які зустрічаються на життєвому шляху!

***

Нехай в Чистий четвер з дому підуть всі образи і тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки і печалі, нехай попереду з'являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес.

Читайте також: Чистий четвер 2019: прикмети і традиції

Привітання з Чистим четвергом у віршах

Вітаю з Чистим Четвергом!
Бажаю всім змести печалі,
Хай буде радісно кругом,
Хвороби й біди йдуть подалі.

Хай небо нас усіх простить
Й очистить душі променисто.
Молитва у серцях бринить
Прекрасним Божим благовістом.

Привітання з Чистим четвергом у віршах
Привітання з Чистим четвергом у віршах

Водою джерельною, чистою,
Прозорою, наче сріблистою,
Змиваю все темне, нечистеє,
Щоб серце зігрілось розхристане.

У Чистий Четвер помолімося
І паскою благословімося,
Щоб радість приходила світлая,
Як гілка черешні розквітлая

***

В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.

Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.

***

Вітаємо зі святом чистим,
Четвер Чистий прийшов уже!
На порозі весна квітне,
Хай і в хаті зацвіте.

Хай засяє все навколо,
Хай свіжістю запахне все.
Бажаю радості, щастя й удачі!
Хай це свято тільки добро принесе!

***
Чистенько навколо, немов хтось прибрав!
Так, Чистий Четвер до нас завітав!
Бабусі все пруть, дитинча віник носять,
Матусі прасують весь день на проліт.

Весна всім натхнення дарує, підносить,
І це все повторюється із року в рік.
Хай буде чистенько не тільки у хаті,
Хай пилу не буде у вас на душі.

Будьте щасливі, будьте багаті,
Хай сяє сонечко, не буде дощів!

***

На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Ісус з народом жив
І народу Він служив.
Він апостолів збирав,
Їх законам він повчав,
З ними їжу розділяв,
Ноги їм він омивав.
З Чистим четвергом вітаю
Й бути чистим нарікаю!
http://pozdravlenye.com/profukr.php?cat=144

blog_ava
Як Зеленському вести перемовини з Путіним: поради від Саакашвілі
сьогодні
7434
Теги: LifeStyle Великдень Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
24 квітня 16:46 Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій
571
Великий піст 2019: історія та правила дотримання
24 квітня 13:00 Великий піст 2019: історія та правила дотримання
18296
"Хеллбой": чортзна-що на великому екрані
24 квітня 12:29 "Хеллбой": чортзна-що на великому екрані
Юлія Ліпенцева 477
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
23 квітня 19:53 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3328
Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоу
23 квітня 16:30 Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоу
Юлія Михайлова 4090
Новини
Більше новин
Залиште відгук