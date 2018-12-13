Маємо свято, 13 грудня – День святого Андрія Первозванного, тому всі Андрії відзначатимуть свої іменини. Варіанти привітань прозі та віршах на Андрія шукайте у нашій статті.

Ім'я Андрій — це ім'я з'явилося в Греції, і в перекладі означає хоробрий, мужній. У цього імені безліч похідних в інших мовах: в англомовних країнах Ендрю, в Білорусії Андрей, в Греції та Німеччини Андреас, в Італії Андреа, у Франції Андре, Андрес в Іспанії, Анджей в Польщі. Як найкраще при

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Привітання з Днем Андрія у прозі

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.



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Сьогодні день твого Ангела – Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щасливий!

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

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Привітання на Андрія у віршах

Андрій, вітаємо зі Святом!

Бажаєм радості та сил,

Кохання ніжного й достатку,

І жити довго – до сивин!

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,

Здоров'я й сил! Щастя і добра!

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукав у віконце

Таємницю вам розкрию:

Іменини у Андрія!

Андрію, тобі, як завжди побажаю,

Здоров'я міцного і сили без краю,

І щастя такого, як море безкрає,

Єдиного рідного в долі кохання!

* * *

Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі

Тобі запалив три щасливі свічі.

Одну – за любов,

Що збуджує кров,

Другу – за доброту,

щирість і прямоту,

Остання свіча – оберіг

Щоб Ангел тебе зберіг.

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.



Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрію!



Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Усе життя він поруч – наче сонце.

***

Андрію, вітаєм Вас зі Святом!

Добра та миру, щастя Вам!

А ще наснаги і здоров'я,

Й кохання від прекрасних дам!

Щоб і життя текло спокійно,

Серед тернистих берегів,

Однак, щоб також вистачало,

яскравих днів й гучних подій!

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***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам на світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.