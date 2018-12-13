Привітання на Андрія: найкращі привітання у День Ангела

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Привітання з Днем ангела Андрія - вітання на День Андрія Первозванного 2018
З Днем ангела Андрія - привітання на День Андрія Первозванного / 24 канал

Маємо свято, 13 грудня – День святого Андрія Первозванного, тому всі Андрії відзначатимуть свої іменини. Варіанти привітань прозі та віршах на Андрія шукайте у нашій статті.

Ім'я Андрій — це ім'я з'явилося в Греції, і в перекладі означає хоробрий, мужній. У цього імені безліч похідних в інших мовах: в англомовних країнах Ендрю, в Білорусії Андрей, в Греції та Німеччини Андреас, в Італії Андреа, у Франції Андре, Андрес в Іспанії, Анджей в Польщі. Як найкраще при

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Привітання з Днем Андрія у прозі

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
 

***

Сьогодні день твого Ангела – Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щасливий!

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

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Привітання на Андрія у віршах

Андрій, вітаємо зі Святом!
Бажаєм радості та сил,
Кохання ніжного й достатку,
І жити довго – до сивин!
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже Тебе від зла!
Твій шлях, Андрію, хай світлим буде,
Здоров'я й сил! Щастя і добра!

***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукав у віконце
Таємницю вам розкрию:
Іменини у Андрія!
Андрію, тобі, як завжди побажаю,
Здоров'я міцного і сили без краю,
І щастя такого, як море безкрає,
Єдиного рідного в долі кохання!

* * *

Андрію, бажаю, щоб Ангел вночі
Тобі запалив три щасливі свічі.
Одну – за любов,
Що збуджує кров,
Другу – за доброту,
щирість і прямоту,
Остання свіча – оберіг
Щоб Ангел тебе зберіг.

***

І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрію!

Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Усе життя він поруч – наче сонце.
***

Андрію, вітаєм Вас зі Святом!
Добра та миру, щастя Вам!
А ще наснаги і здоров'я,
Й кохання від прекрасних дам!
Щоб і життя текло спокійно,
Серед тернистих берегів,
Однак, щоб також вистачало,
яскравих днів й гучних подій!

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***
І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам на світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Теги: LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
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