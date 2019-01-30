Найкращі привітання з днем Ангела Антона у прозі та віршах

Церковний варіант імені Антон – Антоній, його носять багато святих і преподобних. В цей день прийнято вітати усіх тих, хто носить це ім'я і сьогодні. У нашій статті ви можете знайти найкращий варіант привітання з днем Ангела Антона, як у прозі, так і у віршах.

Християнами особливо шанований преподобний Антоній Великий, який був одним з перших ченців, які вели усамітнене життя. Є кілька версій походження імені. За однією із них, воно має латинське коріння та у перекладі означає "той хто протистоїть". За іншою версією, ім'я Антон пішло з грецького слова, яке перекладається як "квітка".

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах українською мовою

Привітання з днем Ангела Антона у прозі

Дорогий Антон. Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе усе життя. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і оберігає від всього поганого.

***

В цей святковий день вітаю Антона з Днем ангела. Бажаю йому завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів та близьких. Нехай кожен день посміхається доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і прибирає неприємності.

***

Любий Антоне, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!

***

Антон! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!

Привітання з Днем Ангела Антона у віршах

Я помолюсь за Антона всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

В Антона здоров'я щоб завжди було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Антону помагає,

Ангел покровитель!

Читайте також: Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка