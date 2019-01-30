Найкращі привітання з днем Ангела Антона у прозі та віршах
Церковний варіант імені Антон – Антоній, його носять багато святих і преподобних. В цей день прийнято вітати усіх тих, хто носить це ім'я і сьогодні. У нашій статті ви можете знайти найкращий варіант привітання з днем Ангела Антона, як у прозі, так і у віршах.
Християнами особливо шанований преподобний Антоній Великий, який був одним з перших ченців, які вели усамітнене життя. Є кілька версій походження імені. За однією із них, воно має латинське коріння та у перекладі означає "той хто протистоїть". За іншою версією, ім'я Антон пішло з грецького слова, яке перекладається як "квітка".
Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах українською мовою
Привітання з днем Ангела Антона у прозі
Дорогий Антон. Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе усе життя. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і оберігає від всього поганого.
***
В цей святковий день вітаю Антона з Днем ангела. Бажаю йому завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів та близьких. Нехай кожен день посміхається доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і прибирає неприємності.
***
Любий Антоне, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!
***
Антон! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!
Привітання з Днем Ангела Антона у віршах
Я помолюсь за Антона всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
В Антона здоров'я щоб завжди було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Антону помагає,
Ангел покровитель!
Читайте також: Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка