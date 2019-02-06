Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. У нашій статті Ви можете знайти найкращі варіанти привітань у прозі чи віршах, без жодної прив'язки до імені.
Пропонуємо підбірку привітань з іменинами в День ангела. Якщо вам треба привітати рідних, колег, дітей чи просто хорошу людину з Днем ангела – виберіть з нашої підбірки гарне й влучне привітання з іменинами.
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Привітання з днем Ангела у прозі
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.
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Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!
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Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
Привітання з днем Ангела у віршах
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
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З днем Ангела Вас вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного.
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