Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

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Привітання з Днем Ангела - красиві вітання з Днем Ангела в прозі і віршах
Привітання з днем Ангела у прозі та віршах / Unsplash

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. У нашій статті Ви можете знайти найкращі варіанти привітань у прозі чи віршах, без жодної прив'язки до імені.

Пропонуємо підбірку привітань з іменинами в День ангела. Якщо вам треба привітати рідних, колег, дітей чи просто хорошу людину з Днем ангела – виберіть з нашої підбірки гарне й влучне привітання з іменинами.

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Привітання з днем Ангела у прозі

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.

***

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

***

Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Привітання з днем Ангела у віршах

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.

***

Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

***

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З днем Ангела Вас вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!

***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного.

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Найкращі привітання з Днем ангела Оксани у прозі та віршах
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Теги: LifeStyle Новини культури Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 канал
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