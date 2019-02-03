Щирі привітання з Днем ангела Максима у прозі та віршах

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Привітання з Днем ангела Максима - вітання Максиму у прозі та віршах
Привітання у прозі та віршах / 24 канал

3 лютого іменини відзначають чоловіки, які носять ім'я Максим. З латинської мови ім'я перекладається, як найзначніший та найбільший. Основні риси характеру – інтелектуальний, моральний чоловік із загостреною інтуїцією. Привітання з іменинами Максима – читайте далі.

Максим – популярне ім'я в Україні, тому в кожного точно є друг чи родич з таким ім'ям. Не забудьте в цей день його привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем ангела Максима у прозі

Максим!
Ти – добрий, позитивний і цілеспрямований. Бажаю тобі не розгубити цих якостей. Будь собою, і все обов’язково вийде! З Днем Ангела! 

Привітання з Днем ангела
Привітання з Днем ангела

Твоя цілеспрямованість захоплює. Ти надихаєш оточуючих своїм ентузіазмом. Маєш властивість не боятися будувати сміливі плани і втілювати їх у життя. Ми захоплюємося тобою і бажаємо, щоб ти завжди був таким же енергійним і діяльним. З іменинами тебе, Максиме!

***

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай з сьогоднішнього дня в твоєму житті відбувається тільки хороше! Нехай почнеться суцільна біла смуга. Нехай на роботі все вдається, поруч кохана людина, а здоров’я не підводить навіть по дрібницях!

***

Сонечко, вітаю тебе з іменинами! Міцного тобі здоров'я, безмежного щастя, яскравих емоцій, палкого кохання та вірних друзів поряд. Цілую!

Привітання з Днем агела Максима у віршах

Максим – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

Привітання з іменинами Максима
Привітання з іменинами Максима

У Максима нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла

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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Я помолюсь за Максима всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Теги: Новини культури LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 канал
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