Щирі привітання з Днем ангела Максима у прозі та віршах

3 лютого іменини відзначають чоловіки, які носять ім'я Максим. З латинської мови ім'я перекладається, як найзначніший та найбільший. Основні риси характеру – інтелектуальний, моральний чоловік із загостреною інтуїцією. Привітання з іменинами Максима – читайте далі.

Максим – популярне ім'я в Україні, тому в кожного точно є друг чи родич з таким ім'ям. Не забудьте в цей день його привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем ангела Максима у прозі

Максим!

Ти – добрий, позитивний і цілеспрямований. Бажаю тобі не розгубити цих якостей. Будь собою, і все обов’язково вийде! З Днем Ангела!



Привітання з Днем ангела

Твоя цілеспрямованість захоплює. Ти надихаєш оточуючих своїм ентузіазмом. Маєш властивість не боятися будувати сміливі плани і втілювати їх у життя. Ми захоплюємося тобою і бажаємо, щоб ти завжди був таким же енергійним і діяльним. З іменинами тебе, Максиме!

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Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай з сьогоднішнього дня в твоєму житті відбувається тільки хороше! Нехай почнеться суцільна біла смуга. Нехай на роботі все вдається, поруч кохана людина, а здоров’я не підводить навіть по дрібницях!

***

Сонечко, вітаю тебе з іменинами! Міцного тобі здоров'я, безмежного щастя, яскравих емоцій, палкого кохання та вірних друзів поряд. Цілую!

Привітання з Днем агела Максима у віршах

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!



Привітання з іменинами Максима

У Максима нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Я помолюсь за Максима всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.