Михайлів день: щирі привітання у прозі та віршах з Днем ангела Михайла

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З Днем ангела Михайла: щирі привітання у Михайлів день у віршах та прозі
З Днем ангела Михайла: щирі привітання у Михайлів день у віршах та прозі / 24 канал

21 листопада відзначають День святого Михайла. Цього дня вітання приймають усі Михайли та Михайлини. Привітання з Днем Михайла у прозі та віршах – далі в матеріалі.

З давньоєврейської мови ім'я Михайло означає богоподібний, божественний. Святий Михайло – ангел милосердя за людей перед Богом, наглядач небесного воїнства в останній битві проти сил Зла.

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Привітання з Днем ангела Михайла у прозі

Михайле, сьогодні твій день! Нехай завжди для тебе світить сонце, а всі двері перед тобою широко відкриваються, і в усьому супроводжує успіх! І не тільки сьогодні! Бажаю тобі, щоб фортуна завжди відкрито посміхалася своєю усмішкою, щоб у твоєму житті було все, що потрібно, а якщо чогось не буде вистачати, ти завжди зміг би цього досягти!

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Привітання Михайла з іменинами у прозі українською мовою

В твій день, Михайло, бажаю тобі багато життєвих перемог і щоб кожна з них була гідною і чесною, а оскільки життя не буває без поразок, то нехай вони, хоча б будуть безболісними, і приносять користь у вигляді неоціненного досвіду. Бажаю завжди відчувати плече підтримки близьких і впевненість у щирості друзів.

***

У День ангела хочу побажати, щоб він завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжував успіх та процвітання.

***

Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе якнайменше неприємностей і проблем.

***

Сьогодні день твого ангела. Я вітаю тебе і хочу побажати, щоб твій захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і непотрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхався, адже, коли ти посміхаєшся, твій ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій ангел оберігає тебе! Будь щасливий!

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Красиві привітання з Днем ангела Михайла у прозі

Вітаємо тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч, і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
 
***
 
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
 

Привітання з Днем ангела Михайла у віршах

Нині в гарної людини – 
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки.
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем ангела!

***

Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою – 
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.

Михайла 2018 рік
Щирі привітання з Днем ангела Михайла у віршах

Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!

***

Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними.

***

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!

***

Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!

Теги: LifeStyle Подорожі Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: Lifestyle
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