Іменини Михайла: найкращі привітання у прозі та віршах
У четвер, 21 листопада, відзначають день святого Михайла. У цей день приймають вітання усі, хто носить це ім'я. Щирі привітання у прозі та віршах – читайте далі.
Ім'я Михайло з означає божественний та богоподібний. Святий Михайло – це ангел милосердя за людей перед Богом, наглядач небесного воїнства в останній битві проти сил зла.
До теми: Михайлів день: народні традиції та прикмети в цей день
Привітання з Михайлом у прозі
Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе якомога менше неприємностей і бід!
21 листопада – День святого Михайла
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
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У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!
***
Сьогодні у тебе День Ангела! Приймай мої привітання. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море радості і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!
Привітання з Михайлом у віршах
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Михайло, ми тебе вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І одне тобі бажаєм
Будь ти завжди золотим!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
***
У Михайла нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
***
Привітання я свої шлю тобі, Михайло,
Без проблем живи завжди,
Най біда минає
Щоб завжди була удача Супутницею у житті,
Щоб кожен день проходив У мирі і добрі.
Щоб цілей всіх досяг ти,
Всі вершини підкорив,
Більше радісних митей,
Більше сонячних мрій.
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