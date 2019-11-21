Іменини Михайла: найкращі привітання у прозі та віршах

У четвер, 21 листопада, відзначають день святого Михайла. У цей день приймають вітання усі, хто носить це ім'я. Щирі привітання у прозі та віршах – читайте далі.

Ім'я Михайло з означає божественний та богоподібний. Святий Михайло – це ангел милосердя за людей перед Богом, наглядач небесного воїнства в останній битві проти сил зла.

До теми: Михайлів день: народні традиції та прикмети в цей день

Привітання з Михайлом у прозі

Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе якомога менше неприємностей і бід!



21 листопада – День святого Михайла

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

***

Сьогодні у тебе День Ангела! Приймай мої привітання. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море радості і океан фінансового благополуччя. Нехай твоє життя буде казковим. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!

Привітання з Михайлом у віршах

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Михайло, ми тебе вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І одне тобі бажаєм

Будь ти завжди золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

У Михайла нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Привітання я свої шлю тобі, Михайло,

Без проблем живи завжди,

Най біда минає

Щоб завжди була удача Супутницею у житті,

Щоб кожен день проходив У мирі і добрі.

Щоб цілей всіх досяг ти,

Всі вершини підкорив,

Більше радісних митей,

Більше сонячних мрій.