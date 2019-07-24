День ангела Ольги: щирі привітання у прозі та віршах

24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Ольги. День ангела Ольги або іменини – це день, коли прийнято вітати усіх дівчат, які носять це ім'я. Привітання з Днем Ольги у прозі та віршах – далі в матеріалі.

Ольга – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому у кожного точно є знайомі, друзі чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем ангела Ольги у прозі

Ти носиш ім'я великої княгині, ти — найвідважніша жінка, яка вміє створювати і берегти домашнє вогнище. Я від всього серця вітаю тебе з твоїм святом, бажаю тобі кохання і жіночого щастя, нехай вони супроводжують тебе все твоє життя. Я пишаюся знайомством з такою великодушною людиною, доброю подругою, доброю матір'ю і розуміючою дружиною. Нехай цей день стане для тебе чудовою казкою, де героями будуть твої близькі та улюблені люди.

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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.



Привітання з Днем ангела Ольги у прозі

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Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг, ангел-хранитель, приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так ось, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров’я і успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть надійний помічник!

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Дорога моя Ольго! Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі тільки одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти … коли твої крила опускаються вниз.

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У цей день ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. А тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди був за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

***

Я бачу перед собою дуже хорошу людину. Я хочу побажати, щоб в її житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел оберігав її кожен день, допомагав в будь-яких починаннях, освітлював життєвий шлях і, при потребі, прикривав своїм крилом! А ще мені хочеться сказати, що ця людина гідна бути найкращим моїм другом, тому я бажаю, щоб ти знайшла підтримку не тільки на небі, але і тут, серед нас, твоїх друзів! З днем Ангела тебе!

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День ангела є не у кожної людини. Ти щаслива, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей пернатий малюк завжди був поруч, як і всі ми, твої друзі. Недарма кажуть, що справжній друг пізнається в біді.



Привітання Ольги з іменинами у прозі українською мовою

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Привітання з Днем ангела Ольги у віршах

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!



Красиві привітання з Днем ангела Ольги у віршах

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

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***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про наше майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати: дочко, ти моє дитя!

***

Твоє ім’я Ольга – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Олю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!



Віршовані привітання Ольги з Днем ангела

***

Здоров'я твоє щоб, як кремінь, було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб радість частіше була на порозі,

Бажаю чарівній привабливій Ользі!

Хай поруч з тобою твій Ангел летить,

Тебе вбереже від біди він повсюди,

І радість дарує тобі кожна мить,

Й Господня любов із тобою прибуде.