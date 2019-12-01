День Ангела Романа: щирі привітання у прозі та віршах

У неділю, 1 грудня, вітання приймають усі чоловіки, які носять ім'я Роман та жінки, які носять ім'я Романа. Християни у цей день вшановують пам'ять святого Романа, який прийняв мученицьку смeрть.

Роман самовпевнений, об’єктивний і не піддається чужому впливу. Така людина може стати чудовим політиком, суддею, керівником. У роботі він стає трудоголіком, якщо бачить можливість самореалізації, перспективу зайняти високий пост або отримати хороший заробіток. Роман не байдужий до мистецтва, постійно самовдосконалюється і працює над собою.

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Привітання з Днем Ангела Романа у прозі

Романчик, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю тобі, щоб ти завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!



Привітання з Романом у прозі

Вітаємо, Ромочка! Нехай твоє життя буде найбільш захоплюючим і довгим романом, в який багатьом захочеться потрапити разом з тобою. Нехай всі вони стануть тобі вірними супутниками у житті і справжніми друзями. Сміливо йди по дорозі, вписуючи в книгу нові цікаві сторінки!

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Чарівний Роман, сміливий і відважний, я тебе щиро вітаю і бажаю безліч перемог і досягнень, потрібних цілей, сили і міцності здоров’я, щирості любові, щастя та успіху.

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З Днем Ангела тебе, Романе! Сьогодні у твою адресу хочеться сказати дуже багато теплих слів! Нехай життя підносить тобі тільки хороше: везіння, виконання бажань, високі злети! Роман – значить міцний. Бажаємо тобі міцного здоров’я, міцної дружби, міцного кохання і хай у тебе буде один єдиний роман, але на все життя!

Привітання з Днем Ангела Романа у віршах

В День Ангела, Роман, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!



Привітання з Романом у віршах

Твоє ім’я Роман – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Роману життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І Ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Посміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріває завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині в твою честь.

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Роману помагає,

Ангел покровитель!

***

В День Ангела, Романе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!