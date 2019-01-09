Привітання для Степана у прозі та віршах

Щороку, у цей день, 9 січня, вшановують пам'ять великомученика Степана. Усі хлопчики та мужчини, що носять це ім'я святкують День Ангела. Ми зібрали для вас найкращі варіанти привітань, котрими ви легко можете потішити іменинників.

Привітання з Днем Ангела Степана у прозі

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У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання та успіх.

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Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

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Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

Привітання з Днем Ангела Степана у віршах

Свят у світі є багато.

Іменини - також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Степан, усе - для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

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***

Вітаю із днем ангела Степана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Степана іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Посміхнися нам, Степане,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині в твою честь.

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