Щирі привітання з Днем ангела Світлани у прозі та віршах
26 лютого 2019 року День ангела Світлани відзначають усі дівчата та жінки, які носять ім'я Світлана. Привітання з Днем ангела Світлани – читайте далі.
Багато хто вірить, що у кожного є свій особистий ангел-охоронець, який оберігає від життєвих негараздів. Він стежить за нашими вчинками та намірами, зупиняє перед помилками і допомагає реалізувати мрії. Ангелів оспівують у поезії, дякують за долю, до них подумки звертаються в скрутну хвилину.
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Привітання з Днем ангела Світлани у прозі
Дорога Світлано, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Нехай добра надія серця освітлює твій шлях до добробуту, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов. Бажаю тобі, Світланко, здоров'я, матеріальних благ і багатства внутрішнього світу, великих успіхів і тільки чудового настрою.
Привітання з Днем ангела
Бажаю тобі, дорога Світлано, завжди світитися від щастя! Нехай всі бажання здійснюються, адже ти цього гідна! Нехай у твоїй родині панують мир і любов, а на роботі панують успіх і порядок! Залишайся собою, отримуй задоволення від життя і впевнено крокуй тільки вперед!
***
Мила Світлано, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.
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Привітання з Днем ангела Світлани у віршах
В День Ангела Світлани, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
Привітання з днем ангела Світлани
Твоє ім'я Світлана – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Світланко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!