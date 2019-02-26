Щирі привітання з Днем ангела Світлани у прозі та віршах

26 лютого 2019 року День ангела Світлани відзначають усі дівчата та жінки, які носять ім'я Світлана. Привітання з Днем ангела Світлани – читайте далі.

Багато хто вірить, що у кожного є свій особистий ангел-охоронець, який оберігає від життєвих негараздів. Він стежить за нашими вчинками та намірами, зупиняє перед помилками і допомагає реалізувати мрії. Ангелів оспівують у поезії, дякують за долю, до них подумки звертаються в скрутну хвилину.

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Привітання з Днем ангела Світлани у прозі

Дорога Світлано, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Нехай добра надія серця освітлює твій шлях до добробуту, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов. Бажаю тобі, Світланко, здоров'я, матеріальних благ і багатства внутрішнього світу, великих успіхів і тільки чудового настрою.



Привітання з Днем ангела

Бажаю тобі, дорога Світлано, завжди світитися від щастя! Нехай всі бажання здійснюються, адже ти цього гідна! Нехай у твоїй родині панують мир і любов, а на роботі панують успіх і порядок! Залишайся собою, отримуй задоволення від життя і впевнено крокуй тільки вперед!

***

Мила Світлано, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.

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Привітання з Днем ангела Світлани у віршах

В День Ангела Світлани, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!



Привітання з днем ангела Світлани

Твоє ім'я Світлана – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Світланко люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!