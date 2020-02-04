День Ангела Тимофія: картинки та привітання у прозі та віршах

4 лютого за церковним календарем відзначається День Ангела Тимофія. Тож усі чоловіки, які носять це ім'я святкують сьогодні свої іменини. Привітайте своїх рідних та близьких зі святом щирими словами та красивими картинками-привітаннями.

Чоловіки з ім'ям Тимофій дуже чутливі і доброзичливі. Вони багато чим цікавляться, багато чого хочуть дізнатися. Тимофій перебуває у гарних стосунках з тим, хто його поважає.

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Привітання у прозі та віршах з іменинами Тимофія

Тимофій, я хочу привітати тебе з ім’ям, даним тобі при твоєму народженні. Пам’ятай, що ім’я твоє – Тимофій, означає "богобоязливий". Сміливо йди своїм призначенням, за життя крокуй праведником, не порушуй Божих заповідей і пильнуй себе.

***

Тимофій, при хрещенні на тебе одягли хрест і нарекли іменем Божим. З тієї самої пори відбулося твоє духовне народження. Саме з ним ми і вітаємо тебе. Немає нічого важливішого для людини, ніж його ім’я. Бо ім’я, дане від Бога, захищає душу від диявола. У тебе прекрасне ім’я, Тимофій. З гордістю і честю носи його.

***

Вітаю з Днем Ангела тебе, Тимофій. Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості і любові, щоб в роботі чекав тебе успіх та удача, щоб везіння і благополуччя були твоїми вірними супутниками.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

В Тимофія – іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Тимофій, тебе вітаєм,

З днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тимофій,

Прийми привітання!

Картинки-привітання з іменинами Тимофія



Картинки з іменинами



Картинки з Днем Ангела



Картинки-привітання з Днем Ангела



День Ангела Тимофія



День Ангела Тимофія