День Ангела Валентини: картинки і привітання у прозі та віршах

23 лютого усі дівчата і жінки, які носять ім'я Валентина – відзначають День Ангела. Це ім'я має латинське походження і перекладається як "сильна", "здорова". Жінки з таким іменем добрі та завжди прагнуть допомогти іншим.

Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас добірку картинок і привітань, щоб ви змогли привітати рідних та близьких з цим чудовим святом.

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Картинки з Днем Ангела



Картинки з Днем Ангела



Картинки з іменинами



Картинки з іменинами



День Ангела Валентини

Привітання з Днем Ангела у прозі

Валентинко, я бажаю тобі здійснення усіх мрій, міцного здоров'я і безмежного щастя! Нехай в твоєму серці завжди панують любов і доброта! Бажаю тобі море позитивних емоцій, гарного настрою і яскравих моментів у житті! Нехай твоя посмішка прикрашає цей світ!

***

Дорога Валентино, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб життя твоя проходило цікаво і різноманітно,

Щоб не бракувало творчих ідей і думок, Щоб тебе переповнювало натхнення і бажання творити, Щоб ти завжди могла реалізувати всі свої можливості. А ще бажаю сімейного щастя, душевного тепла, Миру, здоров'я, любові і благополуччя!

***

Валентина, вітаю з Днем Ангела! Бажаю цікавого життя і нескінченного натхнення. Реалізації творчого потенціалу і будь-яких можливостей. Сімейного щастя, душевного тепла і турботи. Нехай всі починання ведуть до бажаного результату. Достатку, благополуччя і радості!

Привітання з Днем Ангела у віршах

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Хай Ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!

***

Хай Валю нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!