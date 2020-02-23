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День Ангела Валентини: картинки і привітання у прозі та віршах

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День Ангела Валентини / unsplash.com

23 лютого усі дівчата і жінки, які носять ім'я Валентина – відзначають День Ангела. Це ім'я має латинське походження і перекладається як "сильна", "здорова". Жінки з таким іменем добрі та завжди прагнуть допомогти іншим.

Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас добірку картинок і привітань, щоб ви змогли привітати рідних та близьких з цим чудовим святом. 

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Картинки з Днем Ангела 

картинки з іменинами
Картинки з Днем Ангела

картинки з іменинами
Картинки з іменинами

картинки з іменинами
Картинки з іменинами

картинки з іменинами
День Ангела Валентини

Привітання з Днем Ангела у прозі

Валентинко, я бажаю тобі здійснення усіх мрій, міцного здоров'я і безмежного щастя! Нехай в твоєму серці завжди панують любов і доброта! Бажаю тобі море позитивних емоцій, гарного настрою і яскравих моментів у житті! Нехай твоя посмішка прикрашає цей світ!

***

Дорога Валентино, вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб життя твоя проходило цікаво і різноманітно,
Щоб не бракувало творчих ідей і думок, Щоб тебе переповнювало натхнення і бажання творити, Щоб ти завжди могла реалізувати всі свої можливості. А ще бажаю сімейного щастя, душевного тепла, Миру, здоров'я, любові і благополуччя!

***

Валентина, вітаю з Днем Ангела! Бажаю цікавого життя і нескінченного натхнення. Реалізації творчого потенціалу і будь-яких можливостей. Сімейного щастя, душевного тепла і турботи. Нехай всі починання ведуть до бажаного результату. Достатку, благополуччя і радості!

Привітання з Днем Ангела у віршах

Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Хай Ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валя, найкращі привітання!

***

Хай Валю нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції
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