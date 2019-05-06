Найкращі привітання з днем Ангела Юрія в прозі та віршах

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. Сьогодні цей святковий день для хлопців, які носять ім'я Юрія. У наші статті ви можете знайти найкращі привітання для іменинників у прозі та віршах.

День ангела або іменини – це християнська традиція, день пам'яті святого, чиє ім'я було дано людині при хрещенні.

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Привітання з днем Ангела Юрія у прозі Я тебе вітаю з радісним і світлим днем, з днем твого Ангела Хранителя. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід і заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю і щастям. ***

Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам'ятаючи про його опіку.

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Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від тебе і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

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Привітання з днем Ангела Юрія у віршах

Юра – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Юрія,

Прийми привітання!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Юра, всі тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Я помолюсь за Юру всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буяє,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-охоронець

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!