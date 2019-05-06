Найкращі привітання з днем Ангела Юрія в прозі та віршах

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Привітання з днем ​​Ангела Юрія - привітання Юрі з Днем ангела
Привітання з днем Ангела Юрія в прозі та віршах і своїми словами / Колаж LifeStyle 24

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. Сьогодні цей святковий день для хлопців, які носять ім'я Юрія. У наші статті ви можете знайти найкращі привітання для іменинників у прозі та віршах.

День ангела або іменини – це християнська традиція, день пам'яті святого, чиє ім'я було дано людині при хрещенні.

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Привітання з днем Ангела Юрія у прозі

Я тебе вітаю з радісним і світлим днем, з днем твого Ангела Хранителя. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід і заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю і щастям.

***

Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам'ятаючи про його опіку.

***

Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від тебе і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

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Привітання з днем Ангела Юрія у віршах

Юра – ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Юрія,
Прийми привітання!

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Юра, всі тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

***

Я помолюсь за Юру всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буяє,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-охоронець
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

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Теги: LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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