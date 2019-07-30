Всесвітній день дружби: щирі привітання подрузі та другові у прозі та віршах

Всесвітній день дружби щороку відзначають 30 липня. Ідея святкування виникла ще у 1958 році американцем Артеміо Брачіо під час вечері з друзями. Кожен з нас має друзів, найближчу подругу чи друга, тож не забудьте привітати їх з цим чудовим святом.

День дружби – свято, яке відоме в цілому світі. Воно присвячується друзям та близьким, які завжди підтримають та не залишать в біді. Дружба робить нас щирими, завдяки їй ми можемо досягнути висот та зробити світ кращим. У цей день друзі вітають одне одного, приділяючи особливу увагу своїм знайомим та друзям не лише близьким, але й з інших країн, якщо вони у них є.

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Привітання з Днем дружби подрузі у прозі та віршах

Кажуть, що справжньої жіночої дружби не буває. Мабуть, у тих, хто це сказав, не було такої подруги, як у мене. Ми з тобою так давно разом, що стали майже сестрами, тільки сестри сваряться набагато частіше, ніж ми з тобою. Сьогодні всесвітній день дружби, і я бажаю тобі здійснення всіх тих заповітних бажань, про які знаємо тільки ми з тобою!

Зі святом тебе моя мила!



День дружби 2019

Дорога моя подруго! Вітаю тебе з днем дружби. З тобою завжди весело, цікаво і приємно спілкуватися. Коли ми виростемо, невідомо як складуться наші життя, але я буду пам'ятати про тебе і про кумедні пригоди, які траплялися з нами. Все ж хочеться сподіватися, що наші шляхи не розійдуться. Адже з таким другом, як ти, йти по життю набагато легше. Бажаю тобі багато радості, веселощів, гарного настрою і всього найкращого!

***

Дорога подруго! Коли у мене печаль на серці – я йду до тебе, коли я хочу поділитися радістю – я йду до тебе, коли мені потрібна порада – я йду до тебе. І ти завжди даєш мені те, що я шукаю. Ти сумуєш разом зі мною, підкажеш або допоможеш справою. Щастя, розділене з тобою знаходить нові грані. Вітаю тебе з днем дружби і нехай роки нашої дружби додадуть тобі молодості в серці і юності в душі!



Привітання з Днем дружби Привітання з Днем дружби

Подружка, в житті всяке буває,

Було багато різного у нас,

Але дружба наша не зникає,

Вона лише окрилює нас.

У день дружби, бажаю тобі тільки щастя,

Хай зникнуть назавжди напасті,

Здоров'я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,

І багато – багато літ прожити.

***

Якщо з другом ти в дорозі – веселіша дорога,

Без друзів, нас трохи, а з друзями, багато,

Нехай сьогодні свято крокує по всій планеті,

Нехай знайдуть собі друзів дорослі і діти.

Подруго, у свято, бажаю тобі радості, добра,

Бажаю щасливого життя,

Успіху і везіння тобі з раннього ранку,

І до пізньої ночі.

***

Про дружбу стільки складено віршів,

Про дружбу стільки пісень переспівано,

Для багатьох дружба – основа життя,

Ніколи не забувай про це.

Сьогодні свято всіх друзів,

Нехай світ стане яскравішим і добрішим,

Ти, подруга, мої вітання прийми,

Хай неодмінно здійсняться твої мрії.

***

Я вітаю з днем друзів тебе, подруго,

Адже нам ворожнеча і заздрість чужі,

Я знаю точно, ми з тобою потрібні один одному,

Нехай всі заздрять такій прекрасній дружбі.

Від всіх подруг тобі бажаю поваги,

Від всіх хлопців тобі бажаю захвату,

Нехай серед них знайдеться теж вірний друг.

Привітання з Днем дружби другові у прозі та віршах

У світі є багато цінностей. І не всі вони матеріальні. Є такі речі, як стійкість, відданість, любов, праведність і багато ще чого. Але найголовніше, на мій погляд – це дружба. Маючи одне, ти маєш все. Тому, я можу вважати себе багатою людиною, адже у мене є ти – мій друг! Зі святом тебе!



День дружби 2019

Вітаю тебе з всесвітнім днем дружби! Це велике щастя мати такого вірного і надійного друга, як ти, готового завжди прийти на допомогу. Кажуть, що друзі – це родичі, яких ми собі вибираємо самі. Ти для мене не просто друг, а й рідна людина. Я хочу побажати тобі залишатися таким же легким і безпосереднім. Нехай у твоєму житті буде побільше везіння. А якщо знадобитися допомога – пам'ятай, що в тебе є, на кого покластися.

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