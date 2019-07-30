Всесвітній день дружби: щирі привітання подрузі та другові у прозі та віршах
Всесвітній день дружби щороку відзначають 30 липня. Ідея святкування виникла ще у 1958 році американцем Артеміо Брачіо під час вечері з друзями. Кожен з нас має друзів, найближчу подругу чи друга, тож не забудьте привітати їх з цим чудовим святом.
День дружби – свято, яке відоме в цілому світі. Воно присвячується друзям та близьким, які завжди підтримають та не залишать в біді. Дружба робить нас щирими, завдяки їй ми можемо досягнути висот та зробити світ кращим. У цей день друзі вітають одне одного, приділяючи особливу увагу своїм знайомим та друзям не лише близьким, але й з інших країн, якщо вони у них є.
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Привітання з Днем дружби подрузі у прозі та віршах
Кажуть, що справжньої жіночої дружби не буває. Мабуть, у тих, хто це сказав, не було такої подруги, як у мене. Ми з тобою так давно разом, що стали майже сестрами, тільки сестри сваряться набагато частіше, ніж ми з тобою. Сьогодні всесвітній день дружби, і я бажаю тобі здійснення всіх тих заповітних бажань, про які знаємо тільки ми з тобою!
Зі святом тебе моя мила!
День дружби 2019
Дорога моя подруго! Вітаю тебе з днем дружби. З тобою завжди весело, цікаво і приємно спілкуватися. Коли ми виростемо, невідомо як складуться наші життя, але я буду пам'ятати про тебе і про кумедні пригоди, які траплялися з нами. Все ж хочеться сподіватися, що наші шляхи не розійдуться. Адже з таким другом, як ти, йти по життю набагато легше. Бажаю тобі багато радості, веселощів, гарного настрою і всього найкращого!
***
Привітання з Днем дружби
Подружка, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
У день дружби, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров'я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.
***
Якщо з другом ти в дорозі – веселіша дорога,
Без друзів, нас трохи, а з друзями, багато,
Нехай сьогодні свято крокує по всій планеті,
Нехай знайдуть собі друзів дорослі і діти.
Подруго, у свято, бажаю тобі радості, добра,
Бажаю щасливого життя,
Успіху і везіння тобі з раннього ранку,
І до пізньої ночі.
***
Про дружбу стільки складено віршів,
Про дружбу стільки пісень переспівано,
Для багатьох дружба – основа життя,
Ніколи не забувай про це.
Сьогодні свято всіх друзів,
Нехай світ стане яскравішим і добрішим,
Ти, подруга, мої вітання прийми,
Хай неодмінно здійсняться твої мрії.
***
Я вітаю з днем друзів тебе, подруго,
Адже нам ворожнеча і заздрість чужі,
Я знаю точно, ми з тобою потрібні один одному,
Нехай всі заздрять такій прекрасній дружбі.
Від всіх подруг тобі бажаю поваги,
Від всіх хлопців тобі бажаю захвату,
Нехай серед них знайдеться теж вірний друг.
Привітання з Днем дружби другові у прозі та віршах
У світі є багато цінностей. І не всі вони матеріальні. Є такі речі, як стійкість, відданість, любов, праведність і багато ще чого. Але найголовніше, на мій погляд – це дружба. Маючи одне, ти маєш все. Тому, я можу вважати себе багатою людиною, адже у мене є ти – мій друг! Зі святом тебе!
День дружби 2019
Вітаю тебе з всесвітнім днем дружби! Це велике щастя мати такого вірного і надійного друга, як ти, готового завжди прийти на допомогу. Кажуть, що друзі – це родичі, яких ми собі вибираємо самі. Ти для мене не просто друг, а й рідна людина. Я хочу побажати тобі залишатися таким же легким і безпосереднім. Нехай у твоєму житті буде побільше везіння. А якщо знадобитися допомога – пам'ятай, що в тебе є, на кого покластися.
***
Сьогодні я хочу привітати свого дорогого друга з всесвітнім днем дружби. Колись Авраам Лінкольн сказав: "Краща частина нашого життя складається з друзів". Дійсно, ти, мій друг, найкраще що є у моєму житті. Я пишаюся нашою дружбою і бажаю нам обом її подальшого розквіту.
Привітання з Днем дружби 2019
Мій старий друг, в житті всяке буває,
Було багато різного в нас,
Але наша дружба міцна не зникає,
Скажу тобі чесно, без прикрас.
У день дружби бажаю тобі,
Щоб пам'ятав ти завжди про друга,
Успіху, щастя, посмішок у долі,
Прекрасних днів на дозвіллі.
***
Справжній друг – це щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день дружби, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.