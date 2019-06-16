День медика: щирі привітання у прозі та віршах

16 червня в Україні відзначають День медичного працівника. Це свято відзначають щорічно у третю неділю червня. У цей день лікарі та медсестри традиційно отримують вітання. Не забудьте привітати добрим та щирим словом своїх близьких, рідних та сімейних лікарів з цим важливим для них святом.

Привітання з Днем медика у прозі

Шановні колеги!

Щиро вітаю вас із професійним святом

Днем медичного працівника.

Від усієї душі зичу міцного здоров’я,

Успіхів у роботі, сімейних гараздів,щастя, благополуччя.

Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії,

тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і

страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров'я нації є

базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя.

Прийміть побажання міцного здоров'я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким.

Нехай здійсняться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!



Привітання з Днем медика у прозі

Бажаю міцного здоров’я

Благополуччя, сімейного затишку,

Невичерпної енергії. Нехай професійний успіх

супроводжує усі ваші починання,

хай доля буде щедрою на добро та радість.

Щастя вам, достатку, творчої наснаги та оптимізму!

***

Ваша праця завжди потрібна людям, адже Ви стоїте на варті здоров'я народу,

повертаєте надію людям, допомагаєте зціленню хворих.

Тож у день професійного свята прийміть найщиріші слова вітання і побажання

великого щастя, благополуччя Вам і Вашим родинам. Хай у Вашому домі завжди панують

мир і злагода у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість

***

Ви, шановні рятівники, багато зробили і робите для того,

Щоб підтримувати у доброму здоров'ї ветеранів війни та праці, усіх пенсіонерів.

Велика вам подяка за це і низький уклін. Залишайтесь і надалі такими ж уважними і турботними, чуйними

і милосердними до тих хто кував велику Перемогу, хто приніс мир на нашу землю.

Здоров’я усім вам, благополуччя, тепла від вдячних пацієнтів.

***

Привітання з Днем медика у віршах

День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне.



Здоров'я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника.



І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

Медпрацівник з людьми завжди,

В дорогу ближню чи далеку

Він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог – людина,

Але від нього, як від Бога,

Для зцілення украй потрібна

Недужим людям допомога.



І дай нам, Боже, всім надовго

Здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаєм для цього

Свої знання, і сили, й почуття.



Привітання з Днем медика у віршах

Хочеться сказати щось чудове,

Та не знаю, де знайти слова.

Чи ж опише хто зорю ранкову,

Що край неба сяйво розлива?

Ви чарівна, мов веселка ясна,

Що від неї радість огорта,

Мов троянда, ніжна і прекрасна,

Що в саду весною розцвіта.

Вас відразу щиро полюбила,

Як сестру, як подругу в путі,

Дякую я долі за цю милість,

Що звела із Вами у житті.

Скільки ж Ви людей урятували!

Вдячності від них нема кінця...

Віддаєте людям своє серце,

Щоб були здорові їх серця.

***

Медсестрі

Ти завжди у білому халаті,

Біла шапочка з хрестом на голові.

Чоловіки, навіть і жонаті,

В'ються біля тебе, наче солов'ї.



Турботлива ти, як рідна мати,

Мила, лагідна, немов моя жона,

Ти завжди усмішкою багата,

Гріє і наповнює всіх теплом вона.



І добром іскряться карі очі,

Як біду свою приймаєш хворих біль.

Чари, сили і знання дівочі

Віддавати людям - милосердна ціль.



Акуратна, чиста і охайна,

І стерильні пальці ніжних рук.

Ти, як квітка в клумбі, біла, файна.

Голос мелодійний, як музичний звук.



Дуже вдячні всі твої клієнти

За турботи, ласку, професійний хист.

Справедливі тобі компліменти,

А моя подяка – ось цей віршик-лист.

***

У цей день бинта та вати

Вип'ємо спирту як солдати,

За здоров'я медицини

Поцілунок замість вакцини.

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