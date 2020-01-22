Привітання з Днем Соборності України у прозі та віршах

22 січня українці відзначають велике державне свято – День Соборності України. 22 січня 1919 року на багатолюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

На державному рівні вперше це свято відзначили 22 січня 1999 року. Відзначаючи День Соборності, ми повинні берегти світлу пам'ять незліченних жертв, принесених українським народом на вівтар Незалежності.

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Привітання з Днем Соборності України у прозі

З огляду на те, що вороги хочуть пошматувати, розірвати нашу державу на декілька клаптиків, цей день дуже знаменна дата для нашої вітчизни. Україна велика, різна за віросповіданням та ментальністю, але українська нація це єдина, велика сім'я і ми будемо захищати нашу державу допоки нам вистачить сил. І поки ми разом, доти ми сильні і лише разом зможемо подолати ворога. Україна єдина!

22 січня ми святкуємо День соборності України – день, який символізує єдність земель України. Всім жителям країни бажаємо зберігати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай в кожній родині панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Ми віримо в наше світле майбутнє і будемо сприяти розвитку і процвітанню улюбленої країни.

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Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім'я процвітання демократичної і могутньої України.

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22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.

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Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі – це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.

Привітання з Днем Соборності України у віршах

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З'єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країна,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов’янська земля.

***

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

