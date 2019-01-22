Найкращі привітання з днем Соборності у прозі та віршах

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Привітання з Днем Соборності України 2019 - вітання у прозі та віршах
Найкращі привітання з днем Соборності 2019 у прозі та віршах / 24 Канал

У вівторок, 22 січня, українці відзначають сторіччя Дня Соборності України – возз'єднання ЗУНР та УНР. Це гарна нагода привітати своїх близьких. У нашій статті ви можете знайти найкращі варіанти привітань у прозі та віршах. Адже Україна єдина і про це варто знати всім.

Привітання з днем Соборності України 2019 у прозі

З огляду на те, що вороги хочуть пошматувати, розірвати нашу державу на декілька клаптиків, цей день дуже знаменна дата для нашої вітчизни. Україна велика, різна за віросповіданням та ментальністю, але українська нація це єдина, велика сім'я і ми будемо захищати нашу державу допоки нам вистачить сил. І поки ми разом, доти ми сильні і лише разом зможемо подолати ворога. Україна єдина!

***

День Соборності і Свободи України, звертаюся до співвітчизників! Браття, кожного дня ми демонструємо світу нашу силу і волю. Ми разом йдемо до Перемоги. Мабуть вперше українська нація є такою монолітною і незламною як зараз. Тримаймося!

***

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Вітаємо жителів України з Днем соборності, з днем єднання українських земель. Усім безмежного щастя, міцного здоров’я, благополуччя. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокою. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затишно!

Привітання з днем Соборності України 2019 у віршах

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З'єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!

***

Вітаю усіх нас з Днем Соборності
І побажаю я вам великих можливостей.
В єдності всім українцям я бажаю жити,
І цим, безумовно, тільки дорожити.
І державі, і українському народу,
Бажаю продовження роду.
Щоб зміцнювалася міць і сила держави,
І зникали вмить незгоди нездоланні.

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Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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