День Святого Миколая: святкові побажання у прозі та віршах
Щорічно найменші малюки країни очікують на казкове свято – День Святого Миколая, яке відзначають 19 грудня. Це один з найулюбленіших свят, як дітей, так і дорослих, адже ніч з 18 на 19 грудня неабияк таємнича та наповнена чудом. Тож ранок 19 грудня є чи не одним з найкращих, адже дарує справжнє новорічне диво. Привітання з Днем Святого Миколая – читайте далі.
Святий Миколай – вважається одним з найшанованіших святих церкви. Він є чудотворцем, заступником бідних, захисником дітей і покровителем мандрівників.
Привітання з Днем Святого Миколая у прозі
Для всіх дітей, що вели себе в цьому році добре, Святий Миколай приготував гостинці. Він знає, хто був слухняним і тішив своїх батьків і знає, хто який подарунок заслужив. Нехай вранці у вас під подушкою будуть тільки приємні сюрпризи!
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В День Святого Миколая від чистого серця бажаю радості і добрих посмішок близьких, світлої надії душі і вірної удачі, казкових чудес і чарівних моментів, безсумнівного щастя на шляху і щирої любові.
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Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю щирої радості і приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини і справжнього щастя.
Привітання з Днем Святого Миколая у прозі
Вітаю з Днем Святого Миколая і хочу побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру і блага в сім’ї, доброго щастя і міцного здоров’я, великої удачі і чудових ідей, відкритої душі і світлої надії.
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З Днем Святого Миколая! Міцної віри! Нехай свято принесе: зцілення душі, чудотворних сил протистояти злу, любов і доброт. Нехай серце кожного відкриється назустріч Господу. Всепоглинаючої теплоти і світла!
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Святий Миколай поспішає, він принесе в твій дім чудеса! Я бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції, здійснилася заповітна мрія і було багато солодощів. З цим дивним, чарівним, добрим святом — з Днем святого Миколая!
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Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю в це свято подарувати своїм близьким казку і справжнє диво, знайти від Миколи Чудотворця добрий подарунок і повірити в чари, провести успішно та красиво цей день, наповнити вечір сімейним щастям і затишком.
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Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю з ранку прокинутися з чудовим настроєм і світлим очікуванням, з щирими почуттями і передчуттям щастя. Бажаю, щоб день пройшов красиво і цікаво, а вечір подарував затишну атмосферу родинного свята та добру радість.
Привітання з Днем Святого Миколая у віршах
Хай Микола принесе у хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
Привітання з Днем Святого Миколая у віршах
Місяць засурмив в ріжок:
- Миколай йде до діток!
У мішку несе багато
Подаруночків малятам.
Для Максимка є машинка,
Для Мар'янки мандаринка,
Миколайчик для Мартусі,
Сіра мишка для Катрусі.
***
Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай!!!
Він в шапці-невидимці,
У теплім кожушку
Приніс усім гостинці
У чарівнім мішку!
***
Щиро вітаю із Святим Миколаєм!
Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!
Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.
Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.
Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.
Щоб пишався вами край, а найбільше - Миколай.
Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий...
І до тих він уночі несе звабні калачі
Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!
Найкращі привітання з Днем Святого Миколая
Темна нічка наступає,
Снігом білим засипає
Всі дороги і будинки,
Всі дерева і ялинки.
Ніби казка на малюнку –
Сніг малює візерунки.
Двері в хату відкривай,
Йде до вас сам Миколай .
Він несе свої вітання,
Радість, свято, побажання:
Щоб у кожній хаті – всі були багаті!
Щоб у кожнім домі всі жили в любові!
***
Вечір стане на порозі,
З`явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!
Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають –
Подаруночки шукають.
Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!
***
Святий Миколаю,
Тебе я чекаю,
У нічку святкову
З'явись мені знову
З небесної казки.
Для Божої ласки
Я рученьки зношу:
Дай долю хорошу
Для мене – дитини,
Й моєї родини
І тяжіль камінний
Зніми з України.
***
У цей день ми просимо дива
І здоров'я для рідних.
І корову, і верблюда,
І путівку на двох,
І, щоб збулися всі бажання,
Щоб сповнилися мрії,
Випарувалися страданья,
І негаразди, і понти.
Микола у всьому допоможе.
***
На Миколай загадай
Бажання найпотаємніше.
Близьких своїх завжди плекай,
Бо вони в тебе – найцінніше.
Живи у мирі і добрі,
І відганяй думки погані.
Достаток буде у дворі
І будуть шанси тобі дані.
***
В ці дні чекаємо чудес,
Які прийдуть до нас з небес.
Один із днів я точно знаю -
Це день святого Миколая.
Хай Миколай тобі сповна,
Подарить щастя і добра.
Хай дасть тобі надію й ласку,
Щоб ти попав в чарівну казку.