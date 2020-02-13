Привітання з Днем Валентина у прозі та віршах: найкращі романтичні вітання

14 лютого закохані пари святкують День Валентина. Головним атрибутом цього свята є валентинки у формі сердець зі щирими словами та зізнанням в коханні. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас привітання у прозі та віршах для ваших половинок.

Привітання у прозі та віршах стане чудовим знаком уваги для вашої коханої чи для коханого. Подаруйте одне одному щирі слова та частинку своєї турботи та кохання. Нехай ваш день буде оповитий романтикою та пристрастю.

Читайте також: Як зробити валентинки своїми руками: оригінальні ідеї з відео

Привітання з Днем Валентина у прозі

Від усієї душі вітаю тебе з Днем закоханих! Нехай святий Валентин подарує тобі мудрості, натхнення, терпимості – всі ті якості, на яких будуються міцні стосунки. Умій розвивати в собі ці якості. Стань зі своєю другою половинкою єдиним цілим!





Ось і настало пристрасне, романтичне і чуттєве свято у році – День святого Валентина. Коханий, зі святом тебе, нехай швидше здійсняться всі твої найпотаємніші мрії, настрій буде просто чудовим, здоров’я – найміцнішим, а на обличчі завжди сяє твоя чарівна посмішка.



***

День святого Валентина – чудове романтичне свято, коли в душах закоханих розпускаються квіти любові, а в серцях чутна мелодія весняного пробудження. Щиро бажаю всім закоханим чистих, великих, світлих почуттів. Нехай кожна мить буде наповнена любов’ю!



***

В цей день і в цю годину бажаю тобі, моя маленька чарівниця, щоб наші дні і ночі мільйон років були наповнені щастям і ніжністю, любов’ю і пристрастю. Нехай всі твої божевільні мрії і фантазії перетворяться в реальність. А День святого Валентина наповниться співом райських птахів і ароматом орхідей. Люблю, ціную, оберігаю!



***

Хай в день святого Валентина здійсняться всі твої заповітні мрії і надії! Нехай друга половинка завжди буде поруч, захищаючи твоє жіноче крихке серце від бур і негод. Не думай про минуле, живи сьогоденням і вір у щасливе майбутнє! Нехай прекрасне почуття кохання супроводжує тебе все життя!

***

Коханий, ти потрібен мені як повітря! Стріли Амура вразили моє серце, я без пам'яті закохана в тебе. Нехай вогонь нашої любові горить яскравим незгасаючим полум'ям. Без тебе я не уявляю своє життя, воно втратить всякий сенс, якщо в ньому не буде тебе! Ти – моя любов і моє щастя!

***

Кохана! У цей день треба прислухатися до своєї душі, відчути її щемливий трепет при згадці про тебе, одразу згадується смак і запах, і все розквітає неможливими ігристими фарбами і чудовими квітами. І ти розумієш, що любиш ... Вітаю тебе, і бажаю тобі того ж, що відчуваю я до тебе!

Привітання з Днем Валентина у віршах

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледаща,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для мене – тільки ніжна!

Люблю тебе

і твої очі,

волосся твоє золоте,

лиш ти снишся мені щоночі,

тепліші ці для мене сни

за полудневу літню спеку,

вуста твої неначе рай

коли цілуєш мене знай,

як добре що ти в мене є

люблю, люблю тебе і все!

***

День Святого Валентина,

І за вікном, одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце, стало два.

***

Тебе вітаю я, кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

***

Коханий мій, хочу тебе привітати,

Сьогодні день закоханих, чудовий день,

Нехай твої очі сяють щастям,

Адже я люблю тебе і з кожним днем сильніше.

***

Кохаю тебе, мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.

***

Я люблю тебе, мій котик,

Твою спинку і животик,

Твої оченята, носик твій

Будь завжди, завжди зі мною!

***

В небі зірочка сія,

Ну а я – навік твоя.

Тут, а не за небокраєм,

І не з космосу злітаю.

Поруч їм і поруч сплю

І, повір, тебе люблю

Неуважного такого,

Поцілуй, заради Бога!