Зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання з іменинами у прозі та віршах

День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії святкують 30 вересня християни, які живуть за Юліанським календарем. За традицією, в цей день вітають з іменинами жінок, які носять імена святих.

Незважаючи на страшну історію свята Віри, Надії, Любові та Софії, це день завжди сприймали радісно. Адже дівчата і їхня матір показали, що для людей, зміцнених благодаттю Святого Духа, недоліки тілесних сил не перешкоджають прояву сили духу та мужності.

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Обов'язково привітайте в цей день з іменинами усіх жінок, які носять імена святих. В нашому матеріалі ви знайдете найкращі привітання у прозі та віршах!

Привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у прозі

Вітаємо з Днем святих Віри, Надії і Любові та матері їх Софії! Бажаємо твердості і непохитності віри, добрих сподівань і ніжної любові! Будьте збережені Богом і близькими людьми!

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Від усієї душі вітаю тебе з святом Віри, Надії і Любові! Нехай віра в краще завжди живе в твоїй душі, надія ніколи не покидає тебе, а любов освітлює твій життєвий шлях.

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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.



З Днем Віри, Надії, Любові та їх матері Софії привітання у прозі

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Вітаю тебе з іменинами і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

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Вітаю з іменинами! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров’я і успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть надійний помічник!

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Вітаю всіх з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Віра, надія і любов – це те, без чого наше життя не має сенсу, тому хотілося б побажати всім терпіння, розуміння, впевненості в своїх силах, благополуччя та теплих відносин.

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Сьогодні іменини у чудових жінок – Віри, Надії, Любові та Софії. Ви – символ цнотливості, тепла і жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів і поневірянь. Віра в диво осяває ваш шлях добрими вчинками, надія в серці не тьмяніє ні на мить, а любов буде відданою супутницею протягом усього життя.

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Всіх прекрасних жінок, що носять імена Віра, Надія, Любов та Софія, вітаємо з їх Днем ​​нгела. Нехай у вашому житті будуть радість, щастя, мир і, звичайно, все те, про що говорять ваші прекрасні імена. Зі святом! І все вам найсвітлішого, доброго і чистого.

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Хочу тебе привітати з дуже світлим і зворушливим святом – Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Без цих почуттів наше життя не може бути повною. Від щирого серця бажаю тобі ніколи не втрачати віру, завжди зберігати надію і знайти справжню любов!

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Сьогодні чудовий велике свято. Вітаю і щиро бажаю в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії чудовою життя, дивовижних ідей, сонячного настрою, безсумнівного благополуччя, вірною удачі і великого щастя. Нехай душу завжди зігріває світла надія, нехай з кожним днем ​​додається віра в себе і нехай не згасає щира любов.



Привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у прозі українською мовою

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Дорогі наші Віри, Люби, Наді і Софії, сьогодні ваші іменини. Вітаємо і бажаємо вам всіх благ, як матеріальних, так і духовних. Нехай ваше життя буде наповнене до самих країв радістю і щастям. Будьте такими ж сонячними і нехай кожен день дарує вам тільки хороше.

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Щиро вітаю з великим святом, з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Бажаю світлої дороги до успіху і удачі, добрих надій і міцної віри в себе, бажаю щирої і взаємної любові, безсумнівного щастя, справжнього благополуччя і відради душі.

Привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у віршах

Сьогодні блакитні, чисті і добрі небеса,

Нам свято особливе, світле дарують,

Нехай в День Віри, Надії і Любові,

Твоя душа веселиться і радіє.

Нехай у вас буде мир у душі,

Нехай Ангели вас від печалей охороняють,

В честь свята сьогодні по всій країні,

Пісні співають, веселяться і гуляють.

***

Не звикла у скорботі жити Україна,

Щоб ганьбити потім себе виною,

Одного разу три дочки світлої Софії,

У світ пішли від нас високий і інший.

Пішли вони за свою віру в Бога,

З незайманою та чистою гарячою душею,

Вони не чекали райського порогу,

Вони були віддані меті святої.

***

Три діви юні колись поклали,

Свої молоді життя на жертовний вівтар,

За те, щоб на нашій землі завжди були,

Великий Бог і справедливий Цар.

І ми з тих пір серцево згадуємо,

Трьох сестер – Віру, Надію, Любов,

Ми адже суть цих почуттів всі знаємо,

Ми їх відчуваємо в житті знову і знову.



Красиві привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у віршах

***

Страждання і горя завжди, на жаль повні,

Океанів життя, вируючі сильні хвилі,

Їх бризки – це наші сльози і червона кров,

Але прийшли і утішаєш Надія, Віра і Любов.

Вони завжди у долі поганої, сумної,

Допомагають людям своєю невблаганною силою,

Вони підбадьорюють і підтримують своєю душею,

Приносять благословення завжди з собою.

***

Три сестриці, створення дуже ніжних,

Зібралися в дорогу сувору одного разу,

Щоб відшукати серед морів безмежних,

Джерело від Бога, що зможе врятувати від спраги.

Вони у будинку попрощавшись, навіки розійшлися,

Вирушаючи в поодинці в далекі далі,

Першою ім'я – Віра, друга – Любов,

Ну а третю Надією всі звали.

***

Сьогодні свята прийшли православні терміни,

І обіцяно було погодою спекотне літо,

Чому ж люди так самотні?

Чому їх завжди розносить по білому світу?

І в будь-яких країнах, і у всіх межах,

Я буду просити одного, як раніше:

Щоб Вірити і жити, і, звичайно Любити,

Нехай вас ніколи не покине Надія.

***

Нехай у День Надії, Віри і Любові

Вас Ангел нагородить величезним щастям,

Щоб забули всі свої біди,

І відігріли душу від негоди.

Щоб чистої віри лився світлий промінь,

Надія Ваше серце сповнювала,

І щоб любов через життєві хмари

Серед мирських турбот завжди сяяла!



Віршовані привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії українською мовою

***

Хай буде в житті три героїні:

Надія і Віра, а з ними Любов,

Нехай дні погані зникнуть відтепер,

А найкращий час прийде до тебе знову.

Нехай буде Надія світилом в ночі,

І нехай буде Віра в твоїй голові,

Любов у серці, любов'ю живи,

І будь вдячний прекрасній долі!

***

Любов, Надія, Віра чинить чудеса.

І, розправляючи крила, злітають в небеса.

Щасливці, що пізнали їх силу на собі.

Їм більше не доведеться блукати потемки й імлі.

О, люди, бережіть кохання, надії світло,

І не втрачайте віру, коли дороги немає.

Ще впустіть в серце побільше доброти.

І неодмінно збудуться всі давні мрії!

***

Вітаю з Днем Віри, Любові і Надії!

В це свято добрі і піднесені ооличчя.

І щасливі, в скромних охайних шатах,

У храм поспішають люди святим помолитись.

Я бажаю вам мудрості щирої віри,

Щоб, як сонце, вона ваше життя осявала.

І нехай сестри вам служать гідним прикладом,

Адже за віру вони постраждали чимало.

***

Сьогодні з Ангелом ти можеш говорити,

Сьогодні день, коли збуваються надії,

Ми Віру вітаємо, нема чого жартувати,

І бажаємо бути краще лише, перш ніж.

Хай наповнює твої дні доля

Любов'ю, щастям, радістю і ніжно

Нехай оселитися в душі твоїй мрія,

І поведе в далеку безкрайність.



Щирі привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії своїми словами

***

Без них неможливо прожити на світі,

Без них лише смуток і туга,

Без них не бувають щасливими діти,

Без них з землі не дочекаєшся паростка.

Ми прославляємо їх рік за роком,

Ми їх згадуємо знову і знову.

Адже постійно йдуть разом з нами

Віра, Надія і, звичайно, Любов!