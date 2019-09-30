Зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання з іменинами у прозі та віршах
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії святкують 30 вересня християни, які живуть за Юліанським календарем. За традицією, в цей день вітають з іменинами жінок, які носять імена святих.
Незважаючи на страшну історію свята Віри, Надії, Любові та Софії, це день завжди сприймали радісно. Адже дівчата і їхня матір показали, що для людей, зміцнених благодаттю Святого Духа, недоліки тілесних сил не перешкоджають прояву сили духу та мужності.
Читайте також: Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: дата свята і що не можна робити в цей день
Обов'язково привітайте в цей день з іменинами усіх жінок, які носять імена святих. В нашому матеріалі ви знайдете найкращі привітання у прозі та віршах!
Привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії
Привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у прозі
Вітаємо з Днем святих Віри, Надії і Любові та матері їх Софії! Бажаємо твердості і непохитності віри, добрих сподівань і ніжної любові! Будьте збережені Богом і близькими людьми!
***
Від усієї душі вітаю тебе з святом Віри, Надії і Любові! Нехай віра в краще завжди живе в твоїй душі, надія ніколи не покидає тебе, а любов освітлює твій життєвий шлях.
***
Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід.
З Днем Віри, Надії, Любові та їх матері Софії привітання у прозі
***
Вітаю тебе з іменинами і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
Читайте також: Віри, Надії, Любові та Софії: найкращі картинки-привітання
***
Вітаю з іменинами! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров’я і успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть надійний помічник!
***
Вітаю всіх з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Віра, надія і любов – це те, без чого наше життя не має сенсу, тому хотілося б побажати всім терпіння, розуміння, впевненості в своїх силах, благополуччя та теплих відносин.
***
Сьогодні іменини у чудових жінок – Віри, Надії, Любові та Софії. Ви – символ цнотливості, тепла і жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів і поневірянь. Віра в диво осяває ваш шлях добрими вчинками, надія в серці не тьмяніє ні на мить, а любов буде відданою супутницею протягом усього життя.
***
Всіх прекрасних жінок, що носять імена Віра, Надія, Любов та Софія, вітаємо з їх Днем нгела. Нехай у вашому житті будуть радість, щастя, мир і, звичайно, все те, про що говорять ваші прекрасні імена. Зі святом! І все вам найсвітлішого, доброго і чистого.
***
Хочу тебе привітати з дуже світлим і зворушливим святом – Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Без цих почуттів наше життя не може бути повною. Від щирого серця бажаю тобі ніколи не втрачати віру, завжди зберігати надію і знайти справжню любов!
***
Сьогодні чудовий велике свято. Вітаю і щиро бажаю в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії чудовою життя, дивовижних ідей, сонячного настрою, безсумнівного благополуччя, вірною удачі і великого щастя. Нехай душу завжди зігріває світла надія, нехай з кожним днем додається віра в себе і нехай не згасає щира любов.
Привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у прозі українською мовою
***
Дорогі наші Віри, Люби, Наді і Софії, сьогодні ваші іменини. Вітаємо і бажаємо вам всіх благ, як матеріальних, так і духовних. Нехай ваше життя буде наповнене до самих країв радістю і щастям. Будьте такими ж сонячними і нехай кожен день дарує вам тільки хороше.
***
Щиро вітаю з великим святом, з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Бажаю світлої дороги до успіху і удачі, добрих надій і міцної віри в себе, бажаю щирої і взаємної любові, безсумнівного щастя, справжнього благополуччя і відради душі.
Привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у віршах
Сьогодні блакитні, чисті і добрі небеса,
Нам свято особливе, світле дарують,
Нехай в День Віри, Надії і Любові,
Твоя душа веселиться і радіє.
Нехай у вас буде мир у душі,
Нехай Ангели вас від печалей охороняють,
В честь свята сьогодні по всій країні,
Пісні співають, веселяться і гуляють.
***
Не звикла у скорботі жити Україна,
Щоб ганьбити потім себе виною,
Одного разу три дочки світлої Софії,
У світ пішли від нас високий і інший.
Пішли вони за свою віру в Бога,
З незайманою та чистою гарячою душею,
Вони не чекали райського порогу,
Вони були віддані меті святої.
***
Три діви юні колись поклали,
Свої молоді життя на жертовний вівтар,
За те, щоб на нашій землі завжди були,
Великий Бог і справедливий Цар.
І ми з тих пір серцево згадуємо,
Трьох сестер – Віру, Надію, Любов,
Ми адже суть цих почуттів всі знаємо,
Ми їх відчуваємо в житті знову і знову.
Красиві привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії у віршах
***
Страждання і горя завжди, на жаль повні,
Океанів життя, вируючі сильні хвилі,
Їх бризки – це наші сльози і червона кров,
Але прийшли і утішаєш Надія, Віра і Любов.
Вони завжди у долі поганої, сумної,
Допомагають людям своєю невблаганною силою,
Вони підбадьорюють і підтримують своєю душею,
Приносять благословення завжди з собою.
***
Три сестриці, створення дуже ніжних,
Зібралися в дорогу сувору одного разу,
Щоб відшукати серед морів безмежних,
Джерело від Бога, що зможе врятувати від спраги.
Вони у будинку попрощавшись, навіки розійшлися,
Вирушаючи в поодинці в далекі далі,
Першою ім'я – Віра, друга – Любов,
Ну а третю Надією всі звали.
***
Сьогодні свята прийшли православні терміни,
І обіцяно було погодою спекотне літо,
Чому ж люди так самотні?
Чому їх завжди розносить по білому світу?
І в будь-яких країнах, і у всіх межах,
Я буду просити одного, як раніше:
Щоб Вірити і жити, і, звичайно Любити,
Нехай вас ніколи не покине Надія.
***
Нехай у День Надії, Віри і Любові
Вас Ангел нагородить величезним щастям,
Щоб забули всі свої біди,
І відігріли душу від негоди.
Щоб чистої віри лився світлий промінь,
Надія Ваше серце сповнювала,
І щоб любов через життєві хмари
Серед мирських турбот завжди сяяла!
Віршовані привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії українською мовою
***
Хай буде в житті три героїні:
Надія і Віра, а з ними Любов,
Нехай дні погані зникнуть відтепер,
А найкращий час прийде до тебе знову.
Нехай буде Надія світилом в ночі,
І нехай буде Віра в твоїй голові,
Любов у серці, любов'ю живи,
І будь вдячний прекрасній долі!
***
Любов, Надія, Віра чинить чудеса.
І, розправляючи крила, злітають в небеса.
Щасливці, що пізнали їх силу на собі.
Їм більше не доведеться блукати потемки й імлі.
О, люди, бережіть кохання, надії світло,
І не втрачайте віру, коли дороги немає.
Ще впустіть в серце побільше доброти.
І неодмінно збудуться всі давні мрії!
***
Вітаю з Днем Віри, Любові і Надії!
В це свято добрі і піднесені ооличчя.
І щасливі, в скромних охайних шатах,
У храм поспішають люди святим помолитись.
Я бажаю вам мудрості щирої віри,
Щоб, як сонце, вона ваше життя осявала.
І нехай сестри вам служать гідним прикладом,
Адже за віру вони постраждали чимало.
***
Сьогодні з Ангелом ти можеш говорити,
Сьогодні день, коли збуваються надії,
Ми Віру вітаємо, нема чого жартувати,
І бажаємо бути краще лише, перш ніж.
Хай наповнює твої дні доля
Любов'ю, щастям, радістю і ніжно
Нехай оселитися в душі твоїй мрія,
І поведе в далеку безкрайність.
Щирі привітання зі святом Віри, Надії, Любові та їх матері Софії своїми словами
***
Без них неможливо прожити на світі,
Без них лише смуток і туга,
Без них не бувають щасливими діти,
Без них з землі не дочекаєшся паростка.
Ми прославляємо їх рік за роком,
Ми їх згадуємо знову і знову.
Адже постійно йдуть разом з нами
Віра, Надія і, звичайно, Любов!