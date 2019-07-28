День ангела Володимира: привітання зі святом у прозі та віршах
28 липня святкують День Володимира-Хрестителя та вітають з Днем ангела всіх Володимирів. Якщо у вас в сім'ї, серед знайомих або колег є чоловіки с цим ім'ям, то обов'язково привітайте їх з Днем ангела!
В цей день – 28 липня – в Україні святкують не лише День Володимира, а й Хрещення Київської Русі, яке й відбулося завдяки князю. За його наказом було збудовано багато храмів, а люди поступово прийняли християнську віру як свою рідну.
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Цього дня іменини відзначають чоловіки з ім'ям Володимир. Ми підготували щирі привітання з Днем ангела у розі та віршах!
Привітання з Днем ангела Володимира у прозі
Дорогий Володимире! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою, допомагає, оберігає від неприємностей, відводить смутку і біди, надихає на добрі справи і вчинки, окрилює, допомагає виявляти високі почуття і чесноти.
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В день ангела Володимира хочемо побажати тобі його захисту і любові. Щоб ти завжди відчував його присутність і допомогу. Нехай вказує тобі вірний шлях і відводить від тебе неприємності. Нехай він захистить твоє життя від злих, заздрісних людей. І молиться за твоє благополуччя перед Господом.
З іменинами: привітання з Днем ангела Володимира у прозі
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Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчував поруч дихання твого ангела.
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Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.
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Дорогий Володю, з другим днем народження! Ми захоплюємося твоїми успіхами, любимо за поступливий і життєлюбний характер. Нехай кожна мить наближає до мрій і амбітним цілей. Бажаємо, щоб частіше на життєвій дорозі зустрічалися світлі мудрі люди – такі як ти!
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Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!
Привітання з Днем ангела Володимира українською мовою
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В цей день ти святкуєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
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Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
Привітання з Днем ангела Володимира у віршах
Бажаю казкових шляхів,
Незабутніх миттєвостей,
Завжди відмінних новин,
Удачі щедрих подихів.
Нехай, Володимире, день за днем
Доля подарунками балує,
Успіх чергує під вікном,
І щастя трепетно цілує!
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Нехай світ зміниться сьогодні,
І стане абсолютно новим,
Хай сонце радісно сміється,
І ти будеш щасливим, Володю.
Дорогу життя освітлює,
Нехай радість яскравими променями,
Щоб ти до удачі наближався,
Великими твердими кроками.
Щоб ти досяг вершин успіху,
Ідучи з тердою надією,
Та завжди прагнув ще вище,
У політ за новою мрією!
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Красиві привітання з Днем ангела Володимира
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Щирі привітання з Днем ангела Володимира у віршах
***
Кохай, живи і щастя май,
Здоров'я повний човен,
Від друзів посмішки тримай,
Що зичать всього-всього!
У день Ангела ти свій
На роки май завдання:
Володя, ти побільше мрій,
Хай збудуться бажання!
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***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Володя, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Твоє ім’я Володимир – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Твоє ім’я Володимир, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: о Володимир, ти моє дитя!
З Днем ангела Володимира: красиві віршовані привітання
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Володя, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
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