День захисника України-2019: привітання у віршах і прозі

Вже п'ятий рік поспіль українці святкують День захисника України 14 жовтня замість радянського Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Не забудьте привітати усіх своїх знайомих військових, чоловіків і жінок – вони заслуговують на найтепліші слова і найщирішу подяку за нашу безпеку.

14 жовтня відзначають одразу три свята, тісно пов'язані між собою: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Це свято є особливо важливим, адже сьогодні українські воїни, ризикуючи своїм життям, відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з російським агресором, аби ми жили в мирі і безпеці.

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У матеріалі 24 каналу ви знайдете найкращі привітання із Днем захисника України у віршах і прозі.

Привітання зі святом 14 жовтня у віршах

Міцні засмальцьовані руки

І м’язи тверді — наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить українский тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

Зі Святом тебе, Захисник України!

***

Гвардійці – люди мужні,

Берети набакир,

Прекрасні, мудрі, дужі,

Красивий в вас мундир.

Та шана вам найбільша

Від рідних й друзів нині

За вірну, беззавітну,

Службу Батьківщині.



З Днем захисника України!

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе

Буде хай над головою,

І красою степовою

Любувався щоб завжди.

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

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***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі воїн

Ворогам усім – кінець!

І за це, мій захисник,

Я тебе вітаю!

І тобі в жовтневе свято

Миру я бажаю!

***

За тих, хто в цю мить припав

До холодної сталі автомата:

Я піднімаю свій келих

За людину, за солдата!



Миру і незламної волі усім захисникам України!

***

Ми тобі сьогодні побажаємо

Здоров'я, бадьорості на довгі роки.

Будь таким, яким Тебе ми знаємо –

Добрим й чуйним назавжди.

***

Хоч і не носиш Ти мундира

Та знаю я, що в важкий час

Ти так, як всі солдати світу,

Врятуєш Батьківщину й нас!

***

Якщо ти стоїш у строю,

Пам'ятай сім’ю свою,

Пам'ятай, що син ти і солдат,

Адже в Україні має бути лад!

***

Чоловік сильний і душею і тілом,

Мою СМС-ку з посмішкою читає.

З Днем захисника я тебе вітаю.

Нехай здійсниться все, що ти собі бажаєш.

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Привітання з Днем захисника України у прозі

Дорогі чоловіки і жінки захисники нашої країни!

Прийміть щирі вітання з Днем захисника України – святом, що уособило доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі.



Найщиріші привітання нашим захисникам!

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Щиро вітаю вас із Днем захисника України!

Це свято символізує любов і шану українців до оборонців і визволителів рідної землі, до тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності держави. Особливі слова подяки адресую ветеранам війни. Ваш подвиг завжди залишатиметься взірцем патріотизму, мужності й самопожертви. Низький вам уклін, синівська подяка й найкращі побажання здоров’я, довголіття і злагоди.

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Любі наші захисники, вітаємо Вас з Днем захисника України. Здоров’я Вам та сили, готовності будь-якої мити стати на захист України. Всього Вам найкращого!

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Шановні колеги, друзі! Щиро вітаю Вас зі святом справжньої мужності, Днем захисника України!

Будьте справжніми захисниками для своїх коханих, мам, бабусь, для своїх родин, друзів, для своєї країни.

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У день захисника України, 14 жовтня, ми хочемо віддати данину поваги всім чоловікам і жінкам, які відстоюють незалежність українського народу та суверенітет української держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай же Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь!

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Вітаю воїнів із Днем захисника України та українського козацтва, хай кулі вас облітають, та вороже залізо оминає ваше тіло, а дух буде міцнішим за крицю.



Вітаємо з 14 жовтня!

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Вітаю Вас з Днем захисника України! Подвиги захисників – це та велика і велична правда історії. Це взірець реального, дієвого патріотизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина. Бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров’я, звершення всіх Ваших мрій і побажань, високих досягнень у нелегкій праці.

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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

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Мужність, честь, сила і відвага — тільки найкращі з найкращих прийняли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день я бажаю Вам мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.