День захисника України-2019: привітання у віршах і прозі
Вже п'ятий рік поспіль українці святкують День захисника України 14 жовтня замість радянського Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Не забудьте привітати усіх своїх знайомих військових, чоловіків і жінок – вони заслуговують на найтепліші слова і найщирішу подяку за нашу безпеку.
14 жовтня відзначають одразу три свята, тісно пов'язані між собою: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Це свято є особливо важливим, адже сьогодні українські воїни, ризикуючи своїм життям, відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з російським агресором, аби ми жили в мирі і безпеці.
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У матеріалі 24 каналу ви знайдете найкращі привітання із Днем захисника України у віршах і прозі.
Привітання зі святом 14 жовтня у віршах
Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді — наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить українский тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
Зі Святом тебе, Захисник України!
***
Гвардійці – люди мужні,
Берети набакир,
Прекрасні, мудрі, дужі,
Красивий в вас мундир.
Та шана вам найбільша
Від рідних й друзів нині
За вірну, беззавітну,
Службу Батьківщині.
З Днем захисника України!
***
З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе
Буде хай над головою,
І красою степовою
Любувався щоб завжди.
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
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***
Ти – мій танк і броненосець!
Одним словом – молодець!
Ти найкращий в світі воїн
Ворогам усім – кінець!
І за це, мій захисник,
Я тебе вітаю!
І тобі в жовтневе свято
Миру я бажаю!
***
За тих, хто в цю мить припав
До холодної сталі автомата:
Я піднімаю свій келих
За людину, за солдата!
Миру і незламної волі усім захисникам України!
***
Ми тобі сьогодні побажаємо
Здоров'я, бадьорості на довгі роки.
Будь таким, яким Тебе ми знаємо –
Добрим й чуйним назавжди.
***
Хоч і не носиш Ти мундира
Та знаю я, що в важкий час
Ти так, як всі солдати світу,
Врятуєш Батьківщину й нас!
***
Якщо ти стоїш у строю,
Пам'ятай сім’ю свою,
Пам'ятай, що син ти і солдат,
Адже в Україні має бути лад!
***
Чоловік сильний і душею і тілом,
Мою СМС-ку з посмішкою читає.
З Днем захисника я тебе вітаю.
Нехай здійсниться все, що ти собі бажаєш.
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Привітання з Днем захисника України у прозі
Дорогі чоловіки і жінки захисники нашої країни!
Прийміть щирі вітання з Днем захисника України – святом, що уособило доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі.
Найщиріші привітання нашим захисникам!
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Щиро вітаю вас із Днем захисника України!
Це свято символізує любов і шану українців до оборонців і визволителів рідної землі, до тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності держави. Особливі слова подяки адресую ветеранам війни. Ваш подвиг завжди залишатиметься взірцем патріотизму, мужності й самопожертви. Низький вам уклін, синівська подяка й найкращі побажання здоров’я, довголіття і злагоди.
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Любі наші захисники, вітаємо Вас з Днем захисника України. Здоров’я Вам та сили, готовності будь-якої мити стати на захист України. Всього Вам найкращого!
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Шановні колеги, друзі! Щиро вітаю Вас зі святом справжньої мужності, Днем захисника України!
Будьте справжніми захисниками для своїх коханих, мам, бабусь, для своїх родин, друзів, для своєї країни.
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У день захисника України, 14 жовтня, ми хочемо віддати данину поваги всім чоловікам і жінкам, які відстоюють незалежність українського народу та суверенітет української держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай же Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь!
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Вітаю воїнів із Днем захисника України та українського козацтва, хай кулі вас облітають, та вороже залізо оминає ваше тіло, а дух буде міцнішим за крицю.
Вітаємо з 14 жовтня!
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Вітаю Вас з Днем захисника України! Подвиги захисників – це та велика і велична правда історії. Це взірець реального, дієвого патріотизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина. Бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров’я, звершення всіх Ваших мрій і побажань, високих досягнень у нелегкій праці.
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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!
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Мужність, честь, сила і відвага — тільки найкращі з найкращих прийняли присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день я бажаю Вам мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.