Масляна-2020: найкращі привітання у прозі та віршах

Масляна – це останній тиждень перед Великим постом, коли можна посмакувати досхочу улюбленими млинцями. Це свято символізує прощання із зимою, морозом та снігом. Святкування Масляної закликає прихід сонячного тепла та весни.

Традиційно на Масляну в народі влаштовують гучні гуляння та веселощі. У 2020 році святкування припадає на понеділок, 24 лютого, і триватиме аж до неділі, 1 березня. З нагоди цього свята привітайте рідних та близьких привітанням у прозі та віршах.

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Привітання з Масляною у прозі

Вітаю з Масляною! Нехай доля завжди береже вас. Нехай ваше життя буде яскравим і солодким, як мед, а любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.



Привітання з Масляною 2020

Бажаємо вам на Масляну щастя і радісних турбот. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло як по маслу, було легким і насиченим цікавими моментами. Зі святами вас!

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Вітаю з Масляною. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

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Масляна – світле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, усі негаразди назавжди підуть з вашого будинку. Бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим і солодким, як сьогоднішні млинці!

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Вітаю з Масляною, з чудовим святом млинців! Бажаю, щоб в житті було стільки радості і достатку, скільки напечених усіма разом в це свято смачних млинців. Бажаю, щоб будь-яка печаль розтопилася, немов масло, щоб серце залишило все погане в зимових заметах і все прагнуло до весняного щастя.

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Вітаю Вас з Масляною! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати і переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро і удачу!

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Вітаємо з Масляною! Вітаємо з весною, з яскравим сонечком, чистим небом, з народним гулянням і веселощами! Нехай у ці дні і цілий рік у вашій душі цвіте і пахне весна! Нехай навколишній світ буде добрим і сонячним, нехай у вас з’являться нові друзі, а старі стануть ще ближчими і ріднішими! Любові вам і взаєморозуміння, веселих свят і успішних буднів, краси й теплоти у стосунках, радості буття і столів, які будуть ламатися від страв!

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В період Масляної ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди! На порозі весни, в найсмачніше свято, хочеться побажати оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостинного будинку, достатку. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масляною!

Привітання з Масляною у віршах

Зі святом вітаємо,

Приходьте в гості!

До нашого ганку

На ситу Маслянку!

Почастуємо млинцями,

На сметані пампушками,

Пиріжками пишними

З медом та вишнями!

Зимі – помахаємо,

Весну привітаємо!

Бажаю Вам за стіл сісти,

Млинців з ікрою поїсти,

Спалити бабу, зиму провести

Мене в прощений день пробачити.

***

Масляна, крутися,

До Великодня простягнися,

Від Великодня до Петра,

А від Петра та до тепла…

***

Масляна до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб було усе в порядку,

І млинців більше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

***

З Масляною вітаю!

Щастя і добра бажаю!

Будь завжди, як смачний млинець –

Гарячий, свіжий, молодець!