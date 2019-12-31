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Найкращі привітання з Новим роком 2020 у прозі та віршах

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Привітання з Новим роком 2020 / pidkazka.com

Залишилось зовсім трохи часу до настання феєричного свята – Нового року. Якщо ви вже обрали в чому будете зустрічати прийдешній рік, новорічне меню склали, а подарунки всім купили – тоді залишається лише знайти красиві привітання з Новим роком для друзів та близьких.

Новий 2020 рік пройде під знаком Білого Металевого Щура. Ця тварина є дуже розумною, її інтелект навіть перевищує розум наших домашніх улюбленців. Тому в новому році зверніть увагу на свої знання. Тотемна тварина буде сприяти вашим успіхам, якщо ви будете освоювати нову дисципліну, мову чи поглиблювати знання в тій галузі, яка вам найбільше імпонує. 

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Найкращі привітання з Новим роком у прозі

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував усмішку і частинку добра. Нехай все, що ми планували, обов’язково здійсниться. Все, що хотіли почати, – почнеться, а що хотіли закінчити – закінчиться. Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері!

Привітання з Новим роком у прозі
Привітання з Новим роком у прозі

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у ваш дім.

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З Новим Роком! Новий рік нехай принесе тільки добрі події, яскраві моменти в житті, щастя, здійснення всіх надій і поставлених цілей.

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Вітаю з Новим роком. Бажаю нових успіхів та досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення в майбутньому році.

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Хай світле новорічне свято увійде у Ваше життя, принісши з собою достаток, тепло родинного вогнища, здоров’я та приємні сюрпризи, радісні зустрічі і посмішки. Бажаємо щодня знаходити привід для щастя, завжди відчувати себе закоханими в життя.

***

Вітаю з Новим Роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс всім вам багато світлих і позитивних моментів! Нових звершень і небувалих висот! Нехай кожен день буде наповнений насолодою, посмішками близьких і прекрасним самопочуттям! Хочеться також побажати, щоб кожна мить була радісною і неповторною!

***

Нехай у Новому Році життя грає всіма фарбами, як конфеті, здійснюються мрії, сяють на обличчях посмішки, очі світяться щастям! Нехай в душі буде більше добра! Здоров’я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей, вражень і хороших подій. Нехай Новий Рік дарує тільки найкраще!

***

Хочу привітати вас з Новим Роком! Хай рік подарує вам і вашим близьким міцне здоров’я та гарний настрій. Дуже хочеться, щоб у старому році залишилися всі негаразди, а Новий рік прийшов із новими можливостями. Нехай в душі завжди цвітуть квіти, а очі – якщо і плачуть, то тільки від щастя!

Найкращі привітання з Новим роком у віршах

Хай же рік Новий крилатий
Принесе вам щастя в хату,
Щоб здоров’я вирувало
І ніколи не кульгало.
Щоб у мирі вам жилося
Все задумане збулося.

Привітання з Новим роком у віршах
Привітання з Новим роком у віршах

З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з вами буде
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!

З Новим роком, добрі люди!
І нехай у вас не буде
Горя, смутку і біди.
Ну, а поруч щоб завжди
Крокувала доброта,
Найдорожча і свята.

З Новим роком, добрі люди!
Хай любов заходить в дім,
Хай добро панує в нім,
Хай в родинах спокій буде,
Хай щастить вам, добрі люди.

***

Вітер віє, сніг кружляє,
Новорічна ніч минає,
І чекає нас за рогом
Довжиною в рік дорога.
Разом нам цей шлях долати,
Разом жити, працювати…
Хай же збудуться все мрії,
Побажання та надії!

***

2020 рік – це славна мить,
Хай же в ньому вам щастить.
Море сміху я бажаю,
Й з Новим роком вас вітаю!
Вам бажаю довго жити,
Сало їсти, не тужити,
Хоч сніг на вулиці хрустить,
Хай вам у всьому пощастить!

***

Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!

***

Хай Новий рік добробут Ваш покращить,
Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.
Хай все в родині буде якнайкраще,
Здійсняться сподівання і надії.
Енергії, здоров’я Вам міцного,
Щоб свято за столом й в душі було,
А ми ще обіцяємо до цього
Вам забезпечить затишок й тепло.

***

Коли проб’є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!
Неначе в казці

**

Добрим дивом
Хай новий рік у дім ввійде,
Щоб цілий рік жилось щасливо
І завжди малося усе!
Хай рік новий, Різдво Христове,
Вам подарують дні казкові,
Мов чистий сніг,
Що землю гріє
Хай зігріває Вас надія.

Графік роботи "Нової Пошти" на новорічні свята
сьогодні
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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Новорічні свята Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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