Найкращі привітання з Новим роком 2020 у прозі та віршах

Залишилось зовсім трохи часу до настання феєричного свята – Нового року. Якщо ви вже обрали в чому будете зустрічати прийдешній рік, новорічне меню склали, а подарунки всім купили – тоді залишається лише знайти красиві привітання з Новим роком для друзів та близьких.

Новий 2020 рік пройде під знаком Білого Металевого Щура. Ця тварина є дуже розумною, її інтелект навіть перевищує розум наших домашніх улюбленців. Тому в новому році зверніть увагу на свої знання. Тотемна тварина буде сприяти вашим успіхам, якщо ви будете освоювати нову дисципліну, мову чи поглиблювати знання в тій галузі, яка вам найбільше імпонує.

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Найкращі привітання з Новим роком у прозі

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував усмішку і частинку добра. Нехай все, що ми планували, обов’язково здійсниться. Все, що хотіли почати, – почнеться, а що хотіли закінчити – закінчиться. Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері!



Привітання з Новим роком у прозі

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у ваш дім.

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З Новим Роком! Новий рік нехай принесе тільки добрі події, яскраві моменти в житті, щастя, здійснення всіх надій і поставлених цілей.

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Вітаю з Новим роком. Бажаю нових успіхів та досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення в майбутньому році.

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Хай світле новорічне свято увійде у Ваше життя, принісши з собою достаток, тепло родинного вогнища, здоров’я та приємні сюрпризи, радісні зустрічі і посмішки. Бажаємо щодня знаходити привід для щастя, завжди відчувати себе закоханими в життя.

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Вітаю з Новим Роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс всім вам багато світлих і позитивних моментів! Нових звершень і небувалих висот! Нехай кожен день буде наповнений насолодою, посмішками близьких і прекрасним самопочуттям! Хочеться також побажати, щоб кожна мить була радісною і неповторною!

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Нехай у Новому Році життя грає всіма фарбами, як конфеті, здійснюються мрії, сяють на обличчях посмішки, очі світяться щастям! Нехай в душі буде більше добра! Здоров’я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей, вражень і хороших подій. Нехай Новий Рік дарує тільки найкраще!

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Хочу привітати вас з Новим Роком! Хай рік подарує вам і вашим близьким міцне здоров’я та гарний настрій. Дуже хочеться, щоб у старому році залишилися всі негаразди, а Новий рік прийшов із новими можливостями. Нехай в душі завжди цвітуть квіти, а очі – якщо і плачуть, то тільки від щастя!

Найкращі привітання з Новим роком у віршах

Хай же рік Новий крилатий

Принесе вам щастя в хату,

Щоб здоров’я вирувало

І ніколи не кульгало.

Щоб у мирі вам жилося

Все задумане збулося.



Привітання з Новим роком у віршах

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

З Новим роком, добрі люди!

І нехай у вас не буде

Горя, смутку і біди.

Ну, а поруч щоб завжди

Крокувала доброта,

Найдорожча і свята.

З Новим роком, добрі люди!

Хай любов заходить в дім,

Хай добро панує в нім,

Хай в родинах спокій буде,

Хай щастить вам, добрі люди.

***

Вітер віє, сніг кружляє,

Новорічна ніч минає,

І чекає нас за рогом

Довжиною в рік дорога.

Разом нам цей шлях долати,

Разом жити, працювати…

Хай же збудуться все мрії,

Побажання та надії!

***

2020 рік – це славна мить,

Хай же в ньому вам щастить.

Море сміху я бажаю,

Й з Новим роком вас вітаю!

Вам бажаю довго жити,

Сало їсти, не тужити,

Хоч сніг на вулиці хрустить,

Хай вам у всьому пощастить!

***

Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

Все омріяне збулося!

***

Хай Новий рік добробут Ваш покращить,

Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.

Хай все в родині буде якнайкраще,

Здійсняться сподівання і надії.

Енергії, здоров’я Вам міцного,

Щоб свято за столом й в душі було,

А ми ще обіцяємо до цього

Вам забезпечить затишок й тепло.

***

Коли проб’є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і Вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!

Неначе в казці

**

Добрим дивом

Хай новий рік у дім ввійде,

Щоб цілий рік жилось щасливо

І завжди малося усе!

Хай рік новий, Різдво Христове,

Вам подарують дні казкові,

Мов чистий сніг,

Що землю гріє

Хай зігріває Вас надія.